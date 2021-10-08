После отставки: с кем Разумков будет строить новую партию и дадут ли денег олигархи

У Дмитрия Разумкова есть сразу несколько вариантов продолжения политической карьеры и все они, так или иначе, ведут к построению собственной команды

В четверг, 7 октября Верховная Рада 284 голосами отправила в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова, осуществив то, что Офис президента хотел реализовать уже давно. О том, как происходила отставка и какое политическое будущее ждет уже бывшего главу парламента и экс-первого номера партии "Слуга народа" — в материале "Телеграфа".

Операция "Трускавец"

В политикуме уже не первый месяц обсуждали отставку Дмитрия Разумкова с поста главы ВРУ. Как писал "Телеграф", для сбора голосов депутатов даже свезли в Трускавец на выездное заседание фракции "Слуга народа".

По словам нардепов, претензий к спикеру у них накопилось "почти миллион" — его обвиняли и в затягивании законодательного процесса, и в не голосовании за санкции во время заседаний СНБО, а финальной каплей оказался законопроект про олигархов, который Разумков отправил на оценку в Венецианскую комиссию. После этого главу ВРУ обвинили в препятствовании принятию документа.

Почему на самом деле сняли Разумкова

Но главная причина отставки спикера в том, что у главы парламента уже давно испортились отношения с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Последний как раз и выступил главным лоббистом отставки Разумкова. Не под запись народные депутаты из "Слуги народа" говорили, что президент болезненно реагировал на то, что председатель парламента стал "слишком самостоятельным", строил свою политическую карьеру и часто шел вразрез с линией партии.

"Окончательно у них испортились отношения еще перед Днем Независимости. Законопроект про олигархов просто поставил точку. Хотя мы Разумкову давали еще один шанс, если бы он, например, согласился на наше предложение назначить Вячеслава Штучного главой Аппарата ВРУ", — говорил ранее "Телеграфу" высокопоставленный источник в "СН".

Однако Разумков на это не пошел, как и решил не приезжать в Трускавец, где проходила встреча депутатов-слуг с президентом. Правда, его там особо и не ждали.

Благодаря тому, что в Трускавце было собрано 197 подписей за начало процедуры отзыва Разумкова, этот вопрос внесли на рассмотрение уже на нынешней сессионной неделе. При том, что согласно Регламенту, процедура должна была занять не менее 10 дней. Очень уж спешили снять Разумкова до его дня рождения — 8 октября.

Отставка Разумкова: кто дал голоса

Еще до голосования глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил в кулуарах, что за отставку Разумкова будет порядка 240 голосов. Голоса "за" должны были дать "Слуги народа", депутатские группы "За будущее" и "Доверие"

"Многим депутатам обещали выплаты на округа, так как в депутатских группах — мажоритарщики. Обещали и должности. Может, не в Кабмине, но в регионах. Депутатам-"слугам" угрожали лишением зарплат в конвертах, проводили воспитательные беседы. Более 30 депутатов, проголосовавших "за", на самом деле были против", — утверждает народный депутат не под запись.

Однако на табло в четверг оказалось не 240, а больше голосов – проголосовала также часть "Голоса", которая именует себя группой "Справедливость". Как поясняли источники "Телеграф", это было сделано в обмен на то, что новый глава парламента сменит руководителя фракции "Голос" и вместо Ярослава Железняка поставят представителя группы "Справедливость".

Кроме того, 20 голосов дала фракция "Батькивщина", хотя незадолго до этого данное голосование в политсиле называли узурпацией власти. Как пояснили источники "Телеграфа" и в "Слуге народа", и в самой "Батькивщине", депутатов шантажировали делом против руководителя Государственно-продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, который стал на свой пост по квоте "Батькивщины".

"Там все завязано на зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина, который курировал дела ГПЗКУ. Тимошенко просто испугалась, что посадят ее зятя, поэтому было принято решение, что фракция поддержит, — комментирует источник издания. — Все решалось в четверг утром, Абдулин (нардеп от Батькивщины Александр Абдулин, — Ред.) в ультимативной форме разговаривал с депутатами и говорил, что если они не согласны, то могут выйти из фракции".

Будущее Разумкова

После голосования за его отставку уже экс-спикер Рады на брифинге упомянул о том, что ошибся с людьми, с которыми он пришел в парламент, а также намекнул на дальнейшие амбиции.

"Президентские выборы пока не начались. Но раньше что говорили? Говорили, что с поста главы Верховной рады никто не становился президентом, теперь этот предохранитель убран", — отметил Разумков.

Кроме того, он прямо сказал, что будет заниматься формированием своей команды.

"Еще до того, как было ясно, буду ли я главой парламента или нет, я говорил, что буду формировать свою команду как внутри парламента, так и вне парламента", — поделился экс-спикер ВРУ.

"Он будет формировать свою депутатскую группу, но это точно процесс небыстрый. К нему могут присоединиться те "слуги", которые не голосовали за его отставку, например, тот же Наталуха, Мокан, Николаенко из "Батькивщины", несколько человек из "За будущее" и "Доверие". Но даже те люди, которые ранее считались командой Разумкова, в результате поддержали процесс по его отставке. Например, Даниил Гетманцев — раньше он даже перед Андреем Богданом (экс-глава ОП, — Ред.) за Разумкова вступался. Поэтому поиск союзников может затянуться», — пояснил не под запись один из членов монобольшинства.

Плечо Авакова

Что касается политических союзников, то сразу несколько собеседников "Телеграфа" в разных политических силах рассказали, что Разумкова сейчас поддерживает экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава ОП Андрей Богдан.

"Обратите внимание на тех, кто не поддержал отставку Разумкова. Там вы увидите, например, людей Богдана, вроде Николая Сольского (глава комитета по аграрной политике, — Ред.) или Александра Бакумова, который близок к Авакову, — говорит источник в парламенте. — Разумков встречается и общается и с Аваковым, и с Богданом. Что касается Кличко, то с ним общение тоже есть, но скорее о поддержке. "УДАР" точно пойдет на выборы самостоятельно".

Сам же Разумков прокомментировал, что с Аваковым находится в хороших отношениях, а с Богданом давно не виделся, но у того "мировоззрение и восприятие людей за год очень поменялось".

Ахметов готов помочь, но не деньгами

Также, говорят источники в нескольких партиях, не готов сейчас поддерживать Разумкова и олигарх Ринат Ахметов, связь с которым ему приписывали многие депутаты от "СН" в контексте законопроекта об олигархах.

"Ахметов готов ему помочь медийно, и то, до сентября у Разумкова был бан на каналах медиагруппы "Украина". Только сейчас его стали звать на каналы Ахметова. Новинский (нардеп Вадим Новинский, бизнес-партнер Ахметова — Ред.), например, говорит, что они готовы помогать Разумкову, но не деньгами, а советами", — поведал нам собеседник в депутатском корпусе.

При этом, ближайший соратник Разумкова, нардеп Василий Мокан сказал "Телеграфу", что пока никаких разговоров о группе не ведется.

Новая партия

"У каждого народного депутата должна сохраняться субъектность, и лучше всего такую субъектность отстаивать не в качестве внефакционного депутата, а в качестве определенной команды и группы, поэтому логика подсказывает, что такой путь будет правильным. Но у нас не было еще на эту тему никаких разговоров и договоренностей. Мы вообще рассчитывали на фракционную дискуссию, а не на односторонний процесс, — говорит Мокан. — Мы решили, что пусть сначала произойдет голосование, мы увидим результат на табло и если ВРУ примет такое решение, то дальше будем думать о наших действиях".

Сам же Разумков в интервью ВВС уже после отставки объявил, что создает политическую партию. Чуть раньше об этом уже писал «Телеграф».

Но во всем этом процессе есть еще одна загвоздка: в «слуге народа» заговорили о том, что Разумкова можно лишить депутатского мандата. По словам главы фракции Давида Арахамии, для этого есть юридические основания, однако, "депутаты посмотрят на работу Разумкова в качестве народного депутата". Речь идет о том, что Разумков заходил в парламент первым номером в списке "Слуги народа", а если избранный таким образом нардеп не вступает ни в какую фракцию или выходит из нее, то он может потерять депутатское кресло. Глава партии Александр Корниенко прокомментировал, что этот вопрос будет решаться на съезде партии в ноябре. Разумков же в ответ на такие заявления говорит, что действия по лишению его мандата будут незаконными, и он будет обращаться в суд.