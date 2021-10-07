Разумков перед голосуванням за відставку згадав обіцянки Зеленського і викликав оплески (відео)

Верховна Рада 7 жовтня вирішить питання про відставку Дмитра Разумкова.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перед голосуванням за його відставку виступив з промовою і нагадав депутатам, що на початку шляху в політику вони обіцяли залишатися людьми.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з Верховної Ради.

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Разумков зірвав оплески, нагадавши передвиборчі обіцянки "Слуг народу". Зокрема він згадав, що недоторканність повинні мати не депутати, а карпатські ліси. Також сказав, що пенсіонери повинні отримувати не інфаркти від вартості тарифів, а гідні виплати.

Разумков не забув підколоти президентську партію, нагадавши про офшори. Він зазначив, що думка про ганебність офшорів перетворилося в "нічого страшного, у всіх ФОПів вони є".

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Раніше "Телеграф" писав, що Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань у Верховній Раді. Сьогодні — за день до дня народження спікера повинні розглянути його відставку. Підписи за розгляд Радою відставки Разумкова збиралися під час виїзного засідання "Великої фракції" в Трускавці в перших числах жовтня.