Разумков перед голосованием за отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты (видео)
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Верховная Рада 7 октября решит вопрос про отставку Дмитрия Разумкова
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перед голосованием за его отставку выступил с речью и напомнил депутатам, что в начале пути в политику они обещали оставаться людьми.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Верховной Рады.
Разумков сорвал аплодисменты, напомнив предвыборные обещания "Слуг народа". В частности он упомянул, что неприкосновенность должны иметь не депутаты, а карпатские леса. Также сказал, что пенсионеры должны получать не инфаркты от стоимости тарифов, а достойные выплаты.
Разумков не преминул подколоть президентскую партию, напомнив про офшоры. Он отметил, что мнение о позорности офшоров превратилось в "ничего страшного, у всех ФОПов они есть".
Ранее "Телеграф" писал, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний в Верховной Раде. Сегодня — за день до дня рождения спикера должны рассмотреть его отставку. Подписи за рассмотрение Радой отставки Разумкова собирались во время выездного заседания "Большой фракции" в Трускавце в первых числах октября.
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