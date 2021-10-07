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Разумков перед голосованием за отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Разумков в Верховной Раде Новость обновлена 07 октября 2021, 11:55
Дмитрий Разумков в Верховной Раде

Верховная Рада 7 октября решит вопрос про отставку Дмитрия Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перед голосованием за его отставку выступил с речью и напомнил депутатам, что в начале пути в политику они обещали оставаться людьми.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Верховной Рады.

Разумков сорвал аплодисменты, напомнив предвыборные обещания "Слуг народа". В частности он упомянул, что неприкосновенность должны иметь не депутаты, а карпатские леса. Также сказал, что пенсионеры должны получать не инфаркты от стоимости тарифов, а достойные выплаты.

Разумков не преминул подколоть президентскую партию, напомнив про офшоры. Он отметил, что мнение о позорности офшоров превратилось в "ничего страшного, у всех ФОПов они есть".

Ранее "Телеграф" писал, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний в Верховной Раде. Сегодня — за день до дня рождения спикера должны рассмотреть его отставку. Подписи за рассмотрение Радой отставки Разумкова собирались во время выездного заседания "Большой фракции" в Трускавце в первых числах октября.

Теги:
#Верховная Рада #Отставка #Дмитрий Разумков
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