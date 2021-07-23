Нехватка денег и дефицит депутатов: почему будущее "Батькивщины" – туманно и что с этим может сделать Тимошенко

В июле социологическое агентство "Рейтинг" опубликовало результаты опроса, в котором политиком с наивысшим уровнем доверия был назван действующий президент Владимир Зеленский, а на втором месте оказалась неизменный лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют ни много, ни мало – 30% украинцев. Хотя сама партия, несмотря на такой солидный уровень поддержки её лидера, сейчас переживает не лучшие свои времена. Подробнее – в материале "Телеграфа".

В конце весны во фракцию Батькивщина неожиданно вошел скандальный народный депутат Антон Яценко, который до этого входил в депутатскую группу "За будущее". Яценко известен коррупционным скандалом, связанным с оценкой объектов недвижимости, депутата обвиняли в создании схемы, которая вводит на этот рынок посредников, благодаря чему компании Яценко получали миллионные прибыли. Также он известен членством в "Партии регионов", хотя начинал свою карьеру именно в рядах "Батькивщины". Такое пополнение собеседники, близкие к политсиле, объяснили финансовыми проблемами партии. Подтверждением этих слов является тот факт, что Яценко практически сразу возглавил Черкасскую региональную ячейку партии, и в том числе, стал её финансировать.

После выборов осенью 2019 года партия столкнулась с тем, что финансировать региональные ячейки попросту нечем, хотя именно партстроительством в регионах "Батькивщина" всегда выгодно отличалась от конкурентов. Исключение – киевская ячейка, которую организационно взяла на себя нынешняя депутат Киевсовета Алла Шлапак, а финансово поддерживает глава компании-застройщика Stolitsa Group Влада Молчанова. Она же возглавляет киевский штаб партии, и именно ее ставленник Виталий Нестор изначально шел в мэры Киева от "Батькивщины".

Проблема с финансами - одна из тех сложностей, с которыми столкнулась партия за время нахождения в нынешнем созыве парламента. Заведя в Раду лишь 24 депутата, "Батькивщина" практически сразу отправилась в оппозицию. Тем самым не получив ни одной "хлебной" должности. Хотя какое-то время Юлия Тимошенко активно предлагала сотрудничество "Батькивщины" с Банковой, говоря о готовности стать частью коалиции и даже продвигала свою кандидатуру на роль премьер-министра.

Почти год Тимошенко и ее соратники практически не критиковали "Слугу народа" и Зеленского, а Тимошенко даже застали за перепиской с якобы нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком, в которой она приглашала чиновника в гости. Однако в самой команде Зеленского позже заявляли, что таким образом Тимошенко просто играла на публику, и что реальных переговоров с Ермаком у неё не было.

Окончательно испортились отношения у Тимошенко и Зеленского после того, как президент в одном из своих заявлений написал: "посмотрите, какой хороший вид сейчас имеет "оппозиция", такая фигура, а все потому, что сейчас ей не дают "сладкого". Очевидно, гарант намекал на коррупцию.

Зато у лидера "Батькивщины" прослеживается достаточно тёплая связь со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который сам сейчас, как писал "Телеграф", находится в сложных отношениях с Офисом президента. И это несмотря на то, что, по словам одного из собеседников в "Слуге народа", в "Батькивщине" уже есть несколько депутатов, которые ориентируются на Разумкова, например, нардеп Андрей Николаенко и Алёна Шкрум. Есть, по словам собеседников, в партии и условная группа Ахметова. К ней отнесли нардепов Алексея Кучеренко, Михаила Волынца, Сергея Таруту.

"Ахметов поддерживает Юлию Владимировну уже давно, в том числе, медийно. Юля всегда умела общаться с олигархами, тот же Коломойский ситуативно тоже с ней, хотя большого сотрудничества там нет", – комментирует собеседник "Телеграфа" в окружении Тимошенко.

Наши источники утверждают: одна из главных причин того, что "Батькивщина" потеряла былую финансовую поддержку, заключается в том, что партия уперлась в свой электоральный потолок – около 12% поддержки, поэтому имеет очень низкие шансы на попадание в следующий парламент.

Курс на обновление, который мог бы помочь, и который взяла лидер «Батькивщины» ещё перед парламентскими и президентскими выборами, сейчас решили приостановить. Хотя в партии действительно велись разговоры о подготовке возможного преемника. Если какое-то время таковым вполне серьёзно называли лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, которого до сих продолжает поддерживать, в том числе, медийно, Ринат Ахметов, то позже, когда в партии негативно восприняли эту информацию, решили искать кандидатов среди своих. Одним из претендентов на новое и молодое лицо обсуждался нардеп Иван Крулько. Однако пока неизменным лицом партии остаётся Юлия Тимошенко.

"По сути, сейчас все решают "старые" кадры Юлии Владимировны: по медиа и технологиям – Александр Абдуллин, Елена Кондратюк. Сергей Соболев уже не сильно влияет на внутрипартийные процессы, но ЮВТ очень к нему прислушивается, как и к Ивану Кириленко, Григорию Немыре", – говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

А вот по словам главы социологического агентства "Рейтинг" Алексея Антиповича, обновление партии пошло бы ей на пользу.

"Когда мы говорим "Батькивщина" – подразумеваем Тимошенко, поэтому без неё, скорее всего, партия на какое-то время получит снижение рейтингов. Но обновление и им, и любой партии пошло бы на пользу, потому что привело бы избирателей, которые поддержат не Тимошенко, а идеологию партии", – считает эксперт.

Также, в разговоре с "Телеграфом" Антипович отметил, что рейтинги "Батькивщины" во многом зависят от рейтингов "слуг народа".

"Она может конвертировать симпатии к ней в поддержку партии, ведь на президентских выборах Тимошенко около года была первым номером в рейтингах до появления Зеленского. И нынешние их рейтинги напрямую зависят от рейтинга партии власти – и регионально и территориально они близкие друг другу по электорату. Увеличивается рейтинг "Слуги народа" – снижается рейтинг "Батькивщины" и наоборот. В определенной части у них есть переток избирателей", – резюмировал Антипович.