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"Посмотрите на нее, она голосовала за марихуану!": Тимошенко и Стефанишина устроили скандал в Раде (видео)

"Посмотрите на нее, она голосовала за марихуану!": Тимошенко и Стефанишина устроили скандал в Раде (видео)
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на глазах у журналистов поссорилась с нардепом фракции "Голос" Ольгой Стефанишиной. 

Это удалось заснять корреспонденту "Телеграфа". 

Спор между ними возник во время выступления Тимошенко перед журналистами с комментариями относительно законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Изначально глава "Батькивщины" не узнала Стефанишину, а потому попросила ее назвать фракцию и фамилию. 

"Этот человек проголосовал за легализацию марихуаны", - сказала Тимошенко. 

В ответ Стефанишина заявила, что медицинский каннабис позволит спасти жизни двух миллионов онкобольных. 

"Вы скажите, как вы будете этим людям в глаза смотреть?", - спросила она. 

После этого, Тимошенко предложила Стефанишиной дать отдельную пресс-конференцию, а после того, как та ушла добавила, что фракция "Голос" "работает на иностранных грантах" и "сдает Украину". 

Как сообщалось ранее, парламент 13 июля собрался на внеочередную сессию, во время которой рассматривал в том числе и вопрос легализации медицинского каннабиса.

Впрочем, за соответствующий законопроект №5596 проголосовали лишь 184 нардепа. После чего законопроект был отправлен на доработку. 

"Телеграф" поинтересовался мнением экспертов о том, какие шансы на легализацию медицинской марихуаны в Украине и какие есть "плюсы" и "минусы" в этой затее.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 417

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Марихуана, Голос, Ольга Стефанишина.
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