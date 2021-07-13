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Медицинский каннабис в Украине могут легализовать: что это значит

Медицинский каннабис в Украине могут легализовать: что это значит
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит законопроект № 5596, который регулирует оборот конопли в медицинских целях. Разрешать ли применение медицинских препаратов на основе каннабиса? Каковы иски легализации медицинской марихуаны? "Телеграф" разобрался в вопросе вместе с экспертами.

Как сообщил в Facebook глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, законопроект предлагает ввести жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Речь идет о лицензировании предприятий, которые будут выращивать растение, создании отдельного органа для контроля за оборотом вещества, а продажу препаратов на основе каннабиса планируется осуществлять исключительно по механизму Е-рецепта.

Легализация медицинского каннабиса в Украине: мнение врача

Как рассказал нам кандидат медицинских наук, хирург-онколог, заведующий отделением в Национальном Институте Рака Юрий Кондрацкий, каннабисодержащие препараты необходимы пациентам, страдающим хронической болью и постоянно нуждающимся в обезболивающих. Речь идет об онкологических заболеваниях, церебральном параличе и других. Кроме того, каннабис уменьшает риски нападений для больных эпилепсией. По словам медика, в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, и около 10% из них, а это 100 тысяч, требуют каннабисодержащих препаратов.

По мнению врача, дискуссии вокруг вопроса определенным образом возникли из-за использования термина "легализация".

"Термин легализация нам, медикам, не очень нравится. Ведь пациентам назначают наркотические обезболивающие и сейчас. Например, морфин. Но никто же не говорит о легализации морфина? Уместно говорить о допуске тех или иных препаратов к медицинскому назначению", - считает Кондрацкий.

Как пояснил врач, морфин может привести к летальному исходу из-за передозировки, тогда как еще не описано ни одного экспертного случая передозировки именно марихуаной. Кроме того, медицинский каннабис, по словам врача, является более эффективным, поскольку усиливает действие других обезболивающих. В таком случае человеку может понадобиться не 4-5 доз обезболивающего в день, а 2-3. Медик добавил, что ВОЗ уже приняла официальное разрешение для медицинского использования препаратов на основе медицинской марихуаны. Побочные эффекты от применения таких препаратов, например, вялость, повышенная сонливость, ослабление реакции, по мнению медика, не опасны для жизни и менее существенные, чем от использования действующих наркотических обезболивающих в Украине.

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При этом врач акцентирует: следует различать понятие медицинского каннабиса и так называемой "травки", которую в нашей стране потребляют нелегально.

"Не нужно путать марихуану и медицинский каннабис, - отметил Кондрацкий. - Есть два действующих вещества, одно из которых вызывает, скажем так, веселье (тетрагидроканнабинол). А второе - каннабидиол - используется в медицинских целях".

Эксперт отметил, что для приобретения таких препаратов потребуется рецепт врача: "Механизм противодействия тому, чтобы наркотические средства ни были в свободном доступе, люди не приходили в аптеки и не покупали что угодно - уже существует".

 

Легализация медицинского каннабиса в Украине: мнение ученого

Ведущий научный сотрудник отдела физико-химической биологии клеточных мембран Института физиологии имени А. Богомольца НАН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Исаев объясняет, что растение каннабис имеет в составе каннабиноиды, которые и являются лекарствами для многих расстройств. Поэтому чем больше лекарств - тем лучше пациентам и тем меньше больных, по его мнению.

"Перечень болезней, при которых каннабис может помочь, большой, это почти все неврологические расстройства, в частности эпилепсия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, мигрень, хроническая боль, шизофрения, анорексия. Также каннабиноиды помогают при иммунных болезнях, болезнях кишечника, онкологических расстройствах, проблемах кожи и костей. А еще при нарушениях сна и многом другом, в том числе положительно влияют на вес тела и диабет 2-го типа", - сообщил нам Исаев.

Как отметил ученый, каннабиноиды оказывают мощное обезболивающее действие, что позволяет снизить использование опиатов для обезболивания и предотвратить риск привыкания к опиатным препаратам, а также каннабиноиды положительно влияют при химиотерапии на самочувствие больных и они легче переносят эти малоприятные процедуры. Как отмечает эксперт, трудно переоценить положительный эффект каннабиноидов для больных эпилепсией, проходящих химиотерапию, людей с анорексией. Кроме того, Исаев сообщил о возможности использования каннабиноидов в военной медицине: при затягивании ран, росте костей после перелома, обезболивании, предотвращении посттравматического стрессового расстройства.

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"Медицинский каннабис, это такой каннабис, который вам выписал врач. Как и все остальное. Если человек использует каннабис по назначению врача - это медицинский каннабис. Если он принимает тот же каннабис для удовольствия - это рекреационный каннабис", - пояснил эксперт.

По мнению ученого, рисков легализации нет. Тогда как, отметил эксперт, любой ребенок может купить каннабис и курить его сколько угодно, были бы деньги. Кроме того, нелегально могут продать некачественный товар, что повредит больным. Государство же от такого "бизнеса" не получает ни копейки.

"Получается, что больные должны нелегально покупать некачественный товар, не имеют возможности пожаловаться, так еще и государство ничего не получает. А получает мафия и силовые структуры, которые ее "крышуют". Именно мафии не выгодна легализация, - считает Исаев. - Потому что деньги и контроль над таким уникальным веществом перейдут к государству. У нас есть система контроля за другими препаратами, например, морфий, что-то я не видел, чтобы его покупали широкие слои населения".

Отметим, что ранее Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324). Было разрешено использование каннабиса в медицинской практике, в частности применение препаратов "Набилон" и "Набиксимолс". "Телеграф" выяснил, поможет ли пациентам такой шаг.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, Конопля, Легализация марихуаны, Медицинский каннабис.
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