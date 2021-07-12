Легализация каннабиса и криминализация контрабанды: Зеленский собирает Раду для рассмотрения важных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание ВР.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Среди вопросов, которые президент хочет включить в повестку дня - реформирование предприятий оборонной промышленности, криминализация контрабанды, регулирование оборота конопли, изменения в налоговый кодекс и деятельность Антимонопольного комитета Украины.

Легализация конопли предполагается законопроектом в медицинских, научных и научно-технических целях.

Согласно пояснительной записке это необходимо для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи их выздоровлению от сложных заболеваний. Среди них названа эпилепсия, онкология и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Также каннабис необходим для паллиативной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что кабинет Министров Украины убрал из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров несколько химических веществ, сделанных на основе каннабиса.

Во многих странах медицинская марихуана легальна. В Германии государство стало самостоятельно поставлять каннабис в аптеки.