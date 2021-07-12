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Легализация каннабиса и криминализация контрабанды: Зеленский собирает Раду для рассмотрения важных вопросов

Легализация каннабиса и криминализация контрабанды: Зеленский собирает Раду для рассмотрения важных вопросов
11:31 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание ВР. 

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. 

Среди вопросов, которые президент хочет включить в повестку дня - реформирование предприятий оборонной промышленности, криминализация контрабанды, регулирование оборота конопли, изменения в налоговый кодекс и деятельность Антимонопольного комитета Украины.

Обращение зеленского

Легализация конопли предполагается законопроектом  в медицинских, научных и научно-технических целях.

Нардепы хотят легализовать медицинский каннабис: источник в Верховной Раде раскрыл детали

Согласно пояснительной записке это необходимо для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи их выздоровлению от сложных заболеваний.  Среди них названа эпилепсия, онкология и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Также каннабис необходим для паллиативной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что кабинет Министров Украины убрал из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров несколько химических веществ, сделанных на основе каннабиса. 

Во многих странах медицинская марихуана легальна. В Германии государство стало самостоятельно поставлять каннабис в аптеки. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Контрабанда, Конопля, Верховная Рада Украины, Каннабис.
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