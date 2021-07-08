Власти Германии начали продавать каннабис

Германия наладила поставки отечественной конопли в аптеки страны. До этого, с 2017 года, каннабис в Германию импортировали.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Коноплю от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения немецкие аптеки начали получать со среды, 7 июля. Цена марихуаны составляет 4,30 евро за грамм.

В Германии официально коноплю выращивают три компании. И хотя прогнозируемое количество немецкого каннабиса для медицинских целей - почти 10,5 тонн, ввозить в страну зарубежный продукт не прекратят. За ситуацией следит Агентство по каннабису, которое создали в 2017 году для контроля производства. Врачи в Германии могут выписать рецепт на цветы или экстракт в медицинских целях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кабмин убрал из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров несколько химических веществ, сделанных на основе каннабиса.