Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой
Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)

Власти Германии начали продавать каннабис

Власти Германии начали продавать каннабис
16:26 Сегодня Телеграф picture alliance/dpa/A.Sultan

Германия наладила поставки отечественной конопли в аптеки страны. До этого, с 2017 года, каннабис в Германию импортировали.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Коноплю от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения немецкие аптеки начали получать со среды, 7 июля. Цена марихуаны составляет 4,30 евро за грамм.

В Германии официально коноплю выращивают три компании. И хотя прогнозируемое количество немецкого каннабиса для медицинских целей - почти 10,5 тонн, ввозить в страну зарубежный продукт не прекратят. За ситуацией следит Агентство по каннабису, которое создали в 2017 году для контроля производства. Врачи в Германии могут выписать рецепт на цветы или экстракт в медицинских целях. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кабмин убрал из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров несколько химических веществ, сделанных на основе каннабиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 194

Все по теме:

Германия, Марихуана, Конопля, Медицина, Каннабис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
03 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
04 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
05 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
Для всех целей и потребностей: в Украине готовят сразу несколько видов COVID-сертификатов
Для всех целей и потребностей: в Украине готовят сразу несколько видов COVID-сертификатов
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь