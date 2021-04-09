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В Украине легализовали медицинский каннабис? Разъясняем, что не так

В Украине легализовали медицинский каннабис? Разъясняем, что не так
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф

Кабинет Министров Украины убрал из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров несколько химических веществ, сделанных на основе каннабиса. Об этом говорится в постановлении №324 от 7 апреля.

Хорошие новости?

Не совсем. Сняли с учета только Дронабинол, Набилон - синтетические каннабиноиды, имитирующие действие Тетрагидраканабинола - ТГК (Действующее вещество в марихуане - Авт.) И Набиксимолс - стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и КБД - каннабидиол (Второе действующее вещество в конопле - Авт.). Это химически полученные изоляты каннабидиола, то есть просто экстракты. О растении, которое растет в каждом дворе, вообще речь не идет.

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Кроме того, ключевое слово в этом постановлении - "синтетический". Это искусственные лекарства, которые не производятся у нас и стоят бешеных денег. Цена Набилона, он же Cesamet латиницей, составляет более 2 тыс. Долл. (Примерно 57 тыс. грн).

Cesamet

За Набиксимолс, он же Sativex, надо заплатить в среднем 900 долл. (~ 25100 грн) за упаковку.

Sativex

Итак, радость по поводу того, что некоторые категории больных людей лишатся боли преждевременна.

Что происходит на самом деле?

Мы обратились за комментарием к главе БО "100% Життя" Дмитрию Шерембею. Это самая большая пациентская организация в Украине, которая занимается расширением доступа к лечению и была инициатором законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

"Постановление Кабинета Министров легализует ввоз в Украину только двух препаратов, содержащих химическую копию каннабиса, и напрочь лишает пациентов надежды на лекарства из каннабиса. Зачем нужна химическая копия растения, если это растение растет само по себе, а лекарства из нее будут стоить 20 долларов, вместо 600 и 2000 - как это происходит с Дронабинолом и Набиксимолсом, указанными в Постановлении? Это как сделать искусственный бензин и продавать его по 600 долларов за литр, в то время, когда есть нефть, и из нее можно делать бензин за доллар. Это чисто лоббистские действия Минздрава, которые отстаивают в Украине интересы только двух производителей, вместо того, чтобы позволить всем пациентам лечиться лекарствами на основе медицинского каннабиса", - разъяснил нам Дмитрий Шерембей.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Легализация, Марихуана, Кабмин, Декриминализация, Каннабис.
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