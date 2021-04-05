Нардепы хотят легализовать медицинский каннабис: источник в Верховной Раде раскрыл детали

Медицинский каннабис, который легализован или декриминализирован уже в 46 странах мира, может стать доступным и в нашей стране. Источник "Телеграфа" в Верховной Раде сообщает, что уже на этой неделе одна из партий будет подавать в парламент законопроект о разрешении медицинского каннабиса и в Украине.

"Законопроект собрали в один из четырех предыдущих, которые так и не утвердили", - отмечает собеседник издания.

Поясняем: декриминализация - частичное снятие запрета конопли с отсутствием уголовной ответственности за ношение и хранение.

Легализация - снятие уголовной ответственности и свободная торговля коноплей в специальных местах.

Напомним, 19 мая прошлого года по этому вопросу на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция. Она тогда быстро набрала нужные 25 тысяч подписей. А 25 октября 2020 вопрос был вынесен в список всенародного опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе главы государства Владимира Зеленского. Однако никакой юридической силы опрос не имеет, поэтому его результаты вряд ли можно считать аргументом для положительного голосования за законопроект в Раде.

Впрочем, если верить результатам опроса, 64,88% украинцев за легализацию каннабиса в медицинских целях, против - 29,53%.

Каннабис до сих пор входит в список "Особо опасные наркотические средства". Также за хранение до 5 граммов в Украине предусмотрены административная, а более 5 граммов уголовная ответственности.

Будет ли законопроект проголосован в стенах парламента - вопрос открытый.

Напомним, в декабре ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинку едва не посадили в тюрьму на Бали из-за посылки с пастилой. Местные силовики заподозрили, что девушка причастна к контрабанде наркотиков.