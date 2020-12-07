ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Конвенция ООН о наркотических средствах была принята в 1961 году, в ней каннабис упоминается дважды: в списке всех существующих наркотиков, подлежащих международному контролю и в списке, где перечислены вещества подлежащие жесткому контрою. Таким образом, марихуана ставилась в один ряд с героином, кокаином и фентанилом.

Как пишет DW, Комиссия ООН по наркотическим веществам 2 декабря приняла решение исключить каннабис из перечня наркотиков, которые подлежат жесткому контролю.

Такое решение было принято на основе рекомендаций ВОЗ, которые были переданы в ООН в январе 2019 года.

По мнению экспертов такое решение позволит ослабить госконтроль за оборотом медицинского каннабиса.

"После этого международного импульса мы ожидаем послаблений в обращении медицинского каннабиса во всем мире. Мы приветствуем этот шаг, ведь импортеры, производители и дистрибьюторы могут рассчитывать на уменьшение бюрократических препятствий в своей работе", - заявил Юрген Ноймаер из Ассоциации промышленности каннабиса.

Также ожидается, что победить от такого решения может наука. Ведь ослабление контроля может привести к росту интереса со стороны фармкомпаний, которые будут более активно изучать медицинские свойства марихуаны.

Напомним, в Украине неоднократно проводились акции в поддержку легализации лекарств на основе каннабиса, однако они не дали никакого результата.