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ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков
02:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Конвенция ООН о наркотических средствах была принята в 1961 году, в ней каннабис упоминается дважды: в списке всех существующих наркотиков, подлежащих международному контролю и в списке, где перечислены вещества подлежащие жесткому контрою. Таким образом, марихуана ставилась в один ряд с героином, кокаином и фентанилом. 

Как пишет DW, Комиссия ООН по наркотическим веществам 2 декабря приняла решение исключить каннабис из перечня наркотиков, которые подлежат жесткому контролю. 

Такое решение было принято на основе рекомендаций ВОЗ, которые были переданы в ООН в январе 2019 года. 

По мнению экспертов такое решение позволит ослабить госконтроль за оборотом медицинского каннабиса. 

"После этого международного импульса мы ожидаем послаблений в обращении медицинского каннабиса во всем мире. Мы приветствуем этот шаг, ведь импортеры, производители и дистрибьюторы могут рассчитывать на уменьшение бюрократических препятствий в своей работе", - заявил Юрген Ноймаер из Ассоциации промышленности каннабиса. 

Также ожидается, что победить от такого решения может наука. Ведь ослабление контроля может привести к росту интереса со стороны фармкомпаний, которые будут более активно изучать медицинские свойства марихуаны. 

Напомним, в Украине неоднократно проводились акции в поддержку легализации лекарств на основе каннабиса, однако они не дали никакого результата. 

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Все по теме:

ООН, Марихуана, Каннабис.

Автор:

Телеграф
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