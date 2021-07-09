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Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать

Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
19:30 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", которое уже несколько раз откладывалось. Как стало известно "Телеграфу", в заседании планируется участие Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На встрече в понедельник депутаты планируют обсудить законопроект 5600 о налоговых изменениях, которые вызвали множество негодования в экспертном сообществе и среди депутатов.

А вот законопроект об олигархах, который парламент принял в первом чтении, обсуждать не планируют, хотя изначально депутаты собирались.

"Вопрос об олигархах - это вопрос уже следующей сессии. На этой вряд ли мы его проголосуем, так как мы не поддержали сокращение сроков по подготовке ко второму чтению. Да и что обсуждать, позиция президента понятна, большинство во фракции его поддержит",- прокомментировал "Телеграфу" депутат от "Слуги народа" не под запись.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа, законопроект 5600.
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