Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать

В понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", которое уже несколько раз откладывалось. Как стало известно "Телеграфу", в заседании планируется участие Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На встрече в понедельник депутаты планируют обсудить законопроект 5600 о налоговых изменениях, которые вызвали множество негодования в экспертном сообществе и среди депутатов.

А вот законопроект об олигархах, который парламент принял в первом чтении, обсуждать не планируют, хотя изначально депутаты собирались.

"Вопрос об олигархах - это вопрос уже следующей сессии. На этой вряд ли мы его проголосуем, так как мы не поддержали сокращение сроков по подготовке ко второму чтению. Да и что обсуждать, позиция президента понятна, большинство во фракции его поддержит",- прокомментировал "Телеграфу" депутат от "Слуги народа" не под запись.