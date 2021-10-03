У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела

Міністра аграрної політики Романа Лещенка поки вирішили не чіпати

Разом з міністром екології Романом Абрамовським, відставка якого очікується найближчим часом, свою посаду в Кабміні може втратити й перший віце-прем’єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа" в партії "Слуга народу".

Відзначається, що на пост Любченка розглядають кандидатуру заступниці голови Офісу президента Юлії Свириденко.

Олексій Любченко народився в 1971 році в селі Черкаської області, за освітою він економіст, раніше працював головою Податкової служби.

Міністром економіки був призначений в травні 2021 року — на даний момент працює на посаді 3,5 місяці.

Олексій Любченко

Юлія Свириденко народилася в 1985 році в Чернігові, раніше вона працювала першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а в Офіс президента перейшла в кінці 2020 року.

Юлія Свириденко

Як раніше повідомляли джерела "Телеграфа", найближчим часом з Кабміну можуть вибути: міністри соціальної політики Марина Лазебная, оборони Андрій Таран, екології Роман Абрамовський та віце-прем’єр Олег Уруський.

З відставками міністрів культури Олександра Ткаченка та аграрної політики і продовольства Романа Лещенка поки вирішили почекати.