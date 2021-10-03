Укр

В Кабмине готовят ещё одну громкую отставку - источники

Автор
Юлия Забелина
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Алексей Любченко и Юлия Свириденко
Алексей Любченко и Юлия Свириденко

Министра аграрной политики Романа Лещенко пока решили не трогать

Вместе с министром экологии Романом Абрамовским, отставка которого ожидается в ближайшее время, своей должности в Кабмине может лишиться и первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в партии "Слуга народа".

Отмечается, что на пост Любченко рассматривают кандидатуру заместительницы главы Офиса президента Юлии Свириденко.

Алексей Любченко родился в 1971 году в селе Черкасской области, по образованию он экономист, раньше работал главой Налоговой службы.

Министром экономики был назначен в мае 2021 года — на данный момент работает на посту 3,5 месяца.

Алексей Любченко
Алексей Любченко

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове, ранее она работала первой заместительницей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в Офис президента перешла в конце 2020 года.

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко

Как ранее сообщали источники "Телеграфа", в ближайшее время из Кабмина могут выбыть: министры социальной политики Марина Лазебная, обороны Андрей Таран, экологии Роман Абрамовский и вице-премьер Олег Уруский.

С отставкой министров культуры Александра Ткаченко и аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко пока решили повременить.

Теги:
#Кабинет Министров #Слуга народа #Офис Президента #Роман Лещенко #Юлия Свириденко #Алексей Любченко #отставки
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