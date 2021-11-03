Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня

В уряді планується велика чистка і деякі звільнення міністрів стануть справжнім сюрпризом для громадськості

Верховна Рада цього тижня значно оновить склад Кабінету міністрів, цього разу очікуються зміни одразу на п’яти позиціях. Про те, хто буде новими особами в Кабміні, причому тут київський мер Віталій Кличко і чим у цій історії незадоволені народні депутати — у матеріалі «Телеграфа».

Немає сенсу запам’ятовувати міністрів

За трохи більше ніж два роки президентства Зеленського склад Кабміну змінювався вже кілька разів. Причому, це відбувалося настільки часто, що прізвища міністрів знають вже навіть не всі народні депутати. Про майбутні масштабні перестановки активно заговорили ще влітку, проте прізвища кандидатів на виліт дуже швидко змінювалися. Фінальну точку в цьому процесі мало поставити виїзне засідання фракції «Слуга народу» у Трускавці, де з депутатами якраз і планували обговорити кадрові ротації. Але цього не сталося, оскільки Офісу президента потрібно було оперативно забезпечити відставку тодішнього спікера парламенту Дмитра Разумкова. Щойно це питання успішно вдалося реалізувати, у керівній партії повернулися до обговорення відставок міністрів у Кабміні Дениса Шмигаля.

Крісло для Верещук

Однією з головних несподіванок виявилася заміна міністра оборони Андрія Тарана на віцепрем'єр-міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Олексій Резніков подав у відставку

Про те, що Тараном давно незадоволені не лише в ОП, а й серед західних партнерів, депутати не під запис говорили ще з літа, але тоді головним кандидатом на його заміну була нардеп Ірина Верещук. Проти її кандидатури виступив голова ОП Андрій Єрмак та запропонував свій варіант розв'язання проблеми: Верещук йде на місце Резнікова та очолює МінВОТ, а Резніков, близький до Єрмака, посідає місце Тарана. Як кажуть джерела «Телеграфа», спочатку Резніков не хотів погоджуватися на цю посаду, але голова ОП його вмовив.

«Резніков досвідчений юрист, він влаштує наших західних партнерів, а ще має важливу властивість: він уміє домовлятися», — так описує можливого майбутнього главу міністерства оборони один з нардепів не під запис.

"Міністр ні*уя"

Ще одне назрівання звільнення – віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Ще після скандалу через спільне фото з Рамзаном Кадировим на виставці в ОАЕ у політичній тусовці говорили про швидку відставку міністра, проте тоді йому на заміну не було кандидата, та й кількість претензій до його роботи була не такою критичною. З літа в ОП обговорювалася кандидатура глави економічного комітету парламенту нардепа Дмитра Наталухи, проте неголосування за відставку Разумкова помножило на нуль його шанси зайняти це крісло. Єдиним кандидатом замість Уруського сьогодні є голова Державної податкової служби України Павло Рябікін.

Раніше Рябікін був нардепом від партії «УДАР» Віталія Кличка, а також очолював аеропорт «Бориспіль» за часів президентства Петра Порошенка. Його кандидатурою, як переказувало «Телеграфу» одразу кілька нардепів, найбільше обурювалися під час засідання фракції «Слуги народу» у понеділок 1 листопада.

«Всіх кандидатів на фракції презентував Давид Арахамія, багато хто обурювався і говорив, що на думку депутатів не зважають і навіть пропонували проводити відкриті конкурси. Найбільше обурювала кандидатура Рябікіна. Але його просто треба було «збити» з митниці, тому вирішили зробити так. Він буде міністром – ні*уя. Яке міністерство такий і міністр. Побуде трохи, і ми його відправимо у відставку», — ділився не під запис із «Телеграфом» один із топчленів «Слуги народу».

Ще одна відставка, яка точно відбудеться – міністра екології Романа Абрамовського. Не публічно в Офісі президента, говорячи про його звільнення, уточнювали, що є низка випадків корупції в Екологічній інспекції в регіонах і Абрамовський ніяк не хоче на це впливати. Також невдоволення викликало небажання міністра слухати вказівки з ОП щодо цілої низки питань. На його місце претендувало кілька людей – нардеп Андрій Жупанін, якого у результаті «відміли» через відсутність у нього належного досвіду та нинішній голова Черкаської ОДА екснардеп Олександр Скичко.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Як раніше писав «Телеграф», Скичко побоювався, що на нього можуть повісити можливий провал на довиборах у ВРУ в Черкасах, тому хотів завчасно піти до Кабміну. Але проти його кандидатури категорично висловився Єрмак. В результаті замінити Абрамовського має його заступник Руслан Стрілець.

Боротьба за прем’єрське крісло

Найнесподіваніша заміна в уряді – звільнення першого віцепрем'єра та міністра економіки Олексія Любченка, адже його призначили зовсім недавно і навіть пророкували прем’єрську посаду. Проте саме останнє, як кажуть джерела, і занапастило його міністерську кар’єру.

«Він почав конкурувати зі Шмигалем, давати коментарі, бути публічним, пішли розмови про те, що його хочуть поставити прем’єром, це не подобалося Денису, і він в ОП пролобіював цю відставку. Аналогічно буде і з Романом Лещенком (міністр аграрної політики, — Ред.), він також дуже амбітний. Хоча на засіданні фракції дуже обурювалися відставкою Любченка. Особливо, Марусяк та Холодов», — розповідає нардеп-слуга не під запис.

Ще одна причина, про яку в «СН» говорять не публічно – його зв’язок із багатомільярдними схемами ухилення бізнесу від сплати податків, так званими «скрутками».

«У нас є інформація про «скрутки» на 6 млрд гривень на місяць. Звичайно, особисто Любченка ніхто не ловив, але ж він старший і повинен відповідати, — коментує «Телеграфу» один із впливових членів Зе-команди. — Він, звичайно, чинив опір і навіть приєднав на свою підтримку Федерацію роботодавців, але йому зателефонував Арахамія і каже: ти що хочеш, щоб було як зі Степановим (ексміністр охорони здоров’я, якого зняли рішенням Верховної Ради з ініціативи Дениса Шмигаля, — ред.)? Так можна швидко провести це рішення через фракцію. Любченко вже за дві години сам написав заяву. Натомість тепер за наші рішення не голосує група Павлюка (Іллю Павлюка у ЗМІ називали «спостерігачем» митниці, під час виборчої кампанії був одним із ключових штабістів Зеленського, — Ред.)», — каже співрозмовник видання.

Замінити Любченка має заступник Єрмака Юлія Свириденко, яка займалася економічними питаннями в ОП, і чиє призначення на цю посаду лобіював Єрмак.

Тимчасовий мир із Кличком

Ще одна можлива зміна у Кабміні – присвоєння міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову приставки віце.

«Поки що з Кличком тимчасове перемир’я, і Чернишов не йде на главу КМДА, він побуде віцепрем'єром, а потім на його місце збирається прийти нардеп Олена Шуляк», — коментує джерело.

За словами голови фракції «СН» Давида Арахамії, голоси за всі призначення у парламенті є.

«Звільняти міністрів у Раді більшість любить, я думаю, що будуть голоси та інших фракцій, не лише «Слуги народу». За призначення голоси я ще не збирав, але гадаю, що всіх підтримають», — прокоментував він «Телеграфу».