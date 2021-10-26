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У "Слузі народу" висловилися про ідею Данилова щодо посилення повноважень Зеленського

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Голова фракції "Слуга народу" переконаний, що слова Данилова "не мають компанії" Новина оновлена 26 жовтня 2021, 09:43
Голова фракції "Слуга народу" переконаний, що слова Данилова "не мають компанії"

Арахамія розповів, за якої умови можна змінити форму правління в Україні

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив у своєму недавньому інтерв’ю, що найкращою формою правління держави на сьогодні є президентська республіка із жорстким керівником на чолі. Чи можливі зміни такого роду в Україні за Володимира Зеленського — на це запитання відповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Коментуючи слова про жорстку президентську республіку на каналі "Україна 24", Арахамія сказав, що це особиста позиція Данилова, яку він ні з ким не погоджував. Тому подібні розмови у владі не ведуться.

Арахамія переконаний, що такі питання мають виносити на референдум, та й то за умови, що цього вимагатимуть українці.

"Це просто слова Данилова, які не мають жодної компанії", – резюмував Арахамія.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов зробив заяву, що Україна готова збільшити обсяги газу, що транспортується до Європи, за потужностями вітчизняної системи. Мова про 55 млрд кубів зверху домовленостей щороку.

Теги:
#Володимир Зеленський #Форма правління #Давид Арахамія #Олексій Данилов
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