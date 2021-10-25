Жорстка президентська республіка: Данилов заговорив про нову форму правління в Україні

Виконавчу владу в Україні слід відрегулювати, вважає секретар РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов переконаний, що кращою формою правління держави на сьогодні є президентська республіка. При цьому — на чолі з жорстким керівником.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За його словами, зараз в Україні, яка є парламентсько-президентською республікою, не до кінця враховуються всі нюанси подібного виду поділу влади. Через це доводиться часто вносити зміни до Конституції, що сам Данилов вважає дуже небезпечним. Саме тому українцям варто визначитися із тим, якою нашій державі бути краще.

На його думку, якщо люди хочуть, щоб за всі процеси відповідальним був президент, тоді і форма правління повинна перетворитися на президентську республіку.

"У нас виходить, що ми всенародно обираємо президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, тоді за логікою парламентсько-президентської республіки президента треба обирати у парламенті і поставити крапку в цьому питанні. Але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента ", — пояснює Олексій Данилов.

Особистою думкою секретаря РНБО є перехід України саме до "жорсткої президентської республіки". Данилов вважає, що в такому випадку за всі рішення є одна відповідальна людина. І саме йому доводиться здійснювати певний кроки, тримати відповідь, а головне — розуміти, що, навіщо і чому він робить.

"Сьогодні всі країни фактично створюють особистості", — резюмував Данилов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як за час перебування на посаді глави держави змінився Володимир Зеленський. Своїми спостереженнями за колишнім колегою поділився один з авторів студії "Кварталу 95".