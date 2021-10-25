“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським

У Олександра Пікалова наразі навіть немає особистого номера телефона Зеленського

Президент Володимир Зеленський став набагато стриманішим в плані емоцій, ніж був раніше.

Такими спостереженнями поділився один із його ексколег, автор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов у інтерв’ю "Українській правді".

На його думку, наразі уже неможливо говорити — добре чи погано для Зеленського те, що він пішов у президенти. Та зміни особистості відбулися у будь-якому разі.

"Я бачу, що він дуже змінився, він розуміє, він по-іншому спілкується, він аналізує, він рідше вибухає, бо на творчій стязі він дуже частенько — ух! Емоційний труба!" — розповів Пікалов у розмові із журналістами.

Зеленський змінився за час президентства, вважає Пікалов

Тепер же Зеленський поводиться стриманіше. Олександр Пікалов вважає, що такому удосконаленню президента, перш за все, допомагає внутрішнє узгодження будь-яких питань.

Утім, пост глави держави все ж накладає відбиток і на інші моменти — наприклад, спілкування із друзями. За словами Пікалова, востаннє він бачився із Зеленським лише хвилин 10 під час святкування дня народження своєї дружини Ірини, яка є хрещеною матір’ю дітей президента (Ірина Пікалова народилася 11 серпня 1979 року — ред.).

"Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин — і поїхав", — розповів "кварталівець" про особливості спілкування із Володимиром Зеленським.

Олександр Пікалов

Також Пікалов додав, що наразі не має особистого телефону президента, тож не завжди може навіть привітати того з якимось святом. Про зміну номера колишній колега дізнається під час розмов із першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що журналіст Дмитро Гордон нещодавно розкритикував Володимира Зеленського за наступ на свободу слова і нагадав йому про виступи "Кварталу 95".