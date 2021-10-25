Жесткая президентская республика: Данилов заговорил о новой форме правления в Украине
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Исполнительную власть в Украине следует отрегулировать, считает секретарь СНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика. При этом — с жестким руководителем.
Такое мнение он высказал в интервью изданию "РБК-Украина".
По его словам, сейчас в Украине, которая является парламентско-президентской республикой, не до конца учитываются все нюансы подобного вида разделения власти. Из-за этого приходится часто вносить изменения в Конституцию, что сам Данилов считает очень опасным.
"Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна", — говорит Данилов.
По его мнению, если люди хотят, чтобы за все процессы отвечал президент, тогда и форма правления должна превратиться в президентскую республику.
"У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", — поясняет Алексей Данилов.
Личным мнением секретаря СНБО является переход Украины именно к "жесткой президентской республике". Данилов считает, что в таком случае за все решения есть один ответственный человек. И именно ему приходится совершать определенный шаги, держать ответ, а главное — понимать, что, зачем и почему он делает.
"Сегодня все страны фактически создают личности", — резюмировал Данилов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как за время пребывания на посту главы государства изменился Владимир Зеленский. Своими наблюдениями за бывшим коллегой поделился один из авторов студии "Квартала 95".
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