Укр

В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
129
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании" Новость обновлена 26 октября 2021, 09:43
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании"

Арахамия рассказал, при каком условии можно поменять форму правления в Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в своем недавнем интервью, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем во главе. Возможны ли изменения такого рода в Украине при Владимире Зеленском — на этот вопрос ответил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Комментируя слова о жесткой президентской республике на канале "Украина 24", Арахамия сказал, что это личная позиция Данилова, которую он ни с кем не согласовывал. Поэтому подобные разговоры во власти не ведутся. 

Арахамия убежден, что такие вопросы должны выносить на референдум, да и то при условии, что этого потребуют украинцы. 

"Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – резюмировал Арахамия.

Напомним, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление, что Украина готова увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно.

Теги:
#Владимир Зеленский #Форма правления #Давид Арахамия #Алексей Данилов
Статистика коронавируса в Украине
Украина
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Категория
Юлия Привалова
"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя
Дата публикации
Категория
За год после "референдума" больших подвижек в вопросах Зеленского нет
Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания
Дата публикации
Категория
Карантин
Штрафовать будут пассажиров: в Украине пересмотрели ограничения на поездки между регионами
Дата публикации
Категория
Газ в Украине снова подорожает
Украинцам снова хотят поднять цену на газ - какие цифры увидим в платежках