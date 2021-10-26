В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского
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Арахамия рассказал, при каком условии можно поменять форму правления в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в своем недавнем интервью, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем во главе. Возможны ли изменения такого рода в Украине при Владимире Зеленском — на этот вопрос ответил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Комментируя слова о жесткой президентской республике на канале "Украина 24", Арахамия сказал, что это личная позиция Данилова, которую он ни с кем не согласовывал. Поэтому подобные разговоры во власти не ведутся.
Арахамия убежден, что такие вопросы должны выносить на референдум, да и то при условии, что этого потребуют украинцы.
"Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – резюмировал Арахамия.
Напомним, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление, что Украина готова увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно.
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