В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского

Арахамия рассказал, при каком условии можно поменять форму правления в Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в своем недавнем интервью, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем во главе. Возможны ли изменения такого рода в Украине при Владимире Зеленском — на этот вопрос ответил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Комментируя слова о жесткой президентской республике на канале "Украина 24", Арахамия сказал, что это личная позиция Данилова, которую он ни с кем не согласовывал. Поэтому подобные разговоры во власти не ведутся.

Арахамия убежден, что такие вопросы должны выносить на референдум, да и то при условии, что этого потребуют украинцы.

"Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – резюмировал Арахамия.

Напомним, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление, что Украина готова увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно.