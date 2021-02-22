Уруский "засветился" на фото с Кадыровым в ОАЭ: Шмыгаль требует объяснений

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал фотографию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которой запечатлены вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В связи с этим Шмыгаль потребовал срочных объяснений от Уруского.

Как известно, Уруский является главой украинской делегации на на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье, 21 февраля, стартовала в Абу-Даби, ОАЭ.

Позже в Telegram-канале "НАШ" появилось видео, на котором Уруский и Кадыров и Уруский идут бок о бок на открытии выставки в ОАЭ.

Как в воскресенье, 21 февраля, сообщили в ГК "Укроборонпром", на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "ОПЛОТ", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий - участников Концерна.

IDEX - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов.

В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представят более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

Завершится выставка 25 февраля.

Как сообщалось, в конце 2020 года в Боснии и Герцеговине разразился громкий дипломатический скандал после того, как сопрезидент от сербской общины Милорад Додик, встречаясь с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, подарил ему 300-летнюю украинскую икону, вывезенную из оккупированного Луганска.