В Харькове СБУ задержала предателя, собиравшего для спецслужб РФ закрытую информацию о танке "ОПЛОТ" (фото, видео)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщается на сайте СБ Украины.

"Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию", - сообщают в спецслужбе.

Следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что к заданиям от российских кураторов и доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского госпредприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка.

"Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Предателя задержали "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограничения доступа.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.