Скачать
Пятница, 18.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Стало известно, в какую сумму украинцам обойдется содержание Верховной Рады в 2021 году (инфографика)
Стало известно, в какую сумму украинцам обойдется содержание Верховной Рады в 2021 году (инфографика)
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине: появилась наглядная инфографика
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине: появилась наглядная инфографика
День Святого Николая: когда кладут подарки под подушку
День Святого Николая: когда кладут подарки под подушку
Подарок Лаврову из Луганска спровоцировал дипломатический скандал
Подарок Лаврову из Луганска спровоцировал дипломатический скандал

Подарок Лаврову из Луганска спровоцировал дипломатический скандал

Подарок Лаврову из Луганска спровоцировал дипломатический скандал
09:26 Сегодня Телеграф

В Боснии и Герцеговине разразился громкий дипломатический скандал после того, как сопрезидент от сербской общины Милорад Додик, встречаясь с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, подарил ему 300-летнюю украинскую икону, вывезенную из оккупированного Луганска.

Об этом сообщает ВВС.

Это могло бы быть фейком, если бы не тот факт, что в подтверждение подлинности иконы даже показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью украинского УССР.

Местные издания также пишут об этом, ссылаясь  на слова самого Додика о том, что икону нашли в Луганске. Кроме того, фотографии иконы и печатей опубликовала местное информационное агентство SRNA.

Украинская икона для Лаврова

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине через два дня после встречи, 16 декабря, направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

"О ситуации нам известно. Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встречи с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни" - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В тоже время, министр иностранных дел страны Бисера Туркович уже заявила, что на основе ноты прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране, назвав обвинения украинской стороны "серьезными".

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря, вызвал венгерского посла  Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Сергей Лавров, Скандалы, Иконы, Милорад Додик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Авакова рассказали, у кого больше всего шансов стать мэром Харькова после Кернеса
02 Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
03 Однозначно есть надежда: после смерти Кернеса астролог дал прогноз Путину
04 На заседании ТКГ произошел скандал с "грязной руганью": представитель Украины раскрыл детали
05 История с трудоустройством Бутусова в Минобороны получила продолжение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине больше 12, 5 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине больше 12, 5 тысяч новых случаев коронавируса
В Киеве переполох вокруг заминированного авто: видео и первые детали ЧП
В Киеве переполох вокруг заминированного авто: видео и первые детали ЧП
Боевики «ЛНР» вернули тело бойца ВСУ: выяснилось, что он был задушен (документ)
Боевики «ЛНР» вернули тело бойца ВСУ: выяснилось, что он был задушен (документ)
Главный инфекционист США спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19
Главный инфекционист США спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь