Россия ввела санкции против трех крупных украинских компаний

Правительство России 11 февраля расширило санкции против Украины. Обновленный список пополнился 16 компаниями.

Как сообщает DW, в список теперь попали энергетическая компания "Центрэнерго", концерн "Укроборонпром", а также его подразделение по экспорту и импорту военной продукции "Укрспецэкспорт".

Всего в списке 84 юридических лица.

Введение санкций предусматривает блокирование безналичных средств, ценных бумаг и имущества в России. Помимо того, компаниям запрещается перечислять средства и выводить капитал за пределы страны.

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 68 компаний и 322 граждан Украины.

В декабре 2020 года Россия расширила санкции против Украины, внеся в список почти всех парламентариев от "Слуги народа".

9 февраля 2021 года санкционный список пополнил запрет на экспорт из Украины осей для колес, боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.