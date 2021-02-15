Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

Россия ввела санкции против трех крупных украинских компаний

Россия ввела санкции против трех крупных украинских компаний
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

Правительство России 11 февраля расширило санкции против Украины. Обновленный список пополнился 16 компаниями. 

Как сообщает DW, в список теперь попали энергетическая компания "Центрэнерго", концерн "Укроборонпром", а также его подразделение по экспорту и импорту военной продукции "Укрспецэкспорт". 

Всего в списке 84 юридических лица. 

Введение санкций предусматривает блокирование безналичных средств, ценных бумаг и имущества в России. Помимо того, компаниям запрещается перечислять средства и выводить капитал за пределы страны. 

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 68 компаний и 322 граждан Украины

В декабре 2020 года Россия расширила санкции против Украины, внеся в список почти всех парламентариев от "Слуги народа".

9 февраля 2021 года санкционный список пополнил запрет на экспорт из Украины осей для колес, боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 325

Все по теме:

Россия, Санкции, Укрспецэкспорт, Укроборонпром, Центрэенерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь