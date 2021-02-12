Не прошло и недели: Россия снова усилила санкции против Украины

В пятницу, 12 февраля, правительство РФ издало указ, согласно которому под санкции попадает еще ряд украинских компаний.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте российского правительства.

Ранее российские санкции распространялись на 68 компаний, сейчас таковых в списке 84. Это значит, что его пополнили 16 украинских компаний.

В частности, среди таковых теперь числятся ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция" и ООО "Трансшип".

Решение вступает в действие в день его публикации.

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 68 компаний и 322 граждан Украины.

В декабре 2020 года правительство РФ расширило санкции против Украины, внеся туда почти всех нардепов от "Слуги народа".

9 февраля 2021 года этот список пополнил запрет на экспорт из Украины осей для колес, боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.