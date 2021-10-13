Шоумен Скічко боїться провалу "Слуги народу" на виборах в Черкасах і мітить в Кабмін — джерело

Як стало відомо "Телеграфу", Олександр Скічко цікавиться портфелем міністра екології

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко мітить на пост в Кабінеті міністрів, побоюючись програшу кандидата від «Слуги народу» на довиборах по 197 округу в Черкасах. Про це повідомило джерело «Телеграфа» в політичній силі та в місцевому політикумі.

«Скічко побоюється, що кандидат від "Слуги" Віталій Войцехівський не пройде на виборах в Раду, хоча заради нього навіть змінили центр округу і перенесли в Золотоношу. Тому він достроково проситься в уряд, наприклад, на посаду міністра екології, якого зніматимуть. Але де Скічко і де екологія?», — коментує джерело «Телеграфа».

На довиборах в Черкасах на 197 окрузі претендують на отримання депутатського мандата Верховної Ради крім кандидата від «Слуги народу» також самовисуванець і екснардеп Владислав Голуб, якого в «СН» називають головним конкурентом Войцеховського.

Крім цих кандидатів, також на захід у парламент претендують «свободівець» Андрій Іллєнко та кандидат від «Європейської солідарності» Роман Сущенко. Вибори призначені на 31 жовтня.

Ми звернулися з проханням прокоментувати міністерські амбіції до самого Скічко, але глава ОДА на запитання не відповів.

Відзначимо, що Олександр Скічко з 2017 року є чоловіком Єлизавети Юрушевої — дочки відомого підприємця й одного з найбагатших українців.

Як раніше писав «Телеграф», найближчим часом з Кабміну звільнять мінімум трьох міністрів — екології, соціальної політики та віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості України. Також на «вихід» розглядався і міністр аграрної політики. Раніше говорилося про плани прибрати також міністра оборони, але поки в Офісі президента, за словами джерел «Телеграфа», від цієї ідеї відмовилися.