Источник рассказал, кого из министров точно уволят в ближайшие недели

Автор
Г. Лубенец
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Андрей Таран Новость обновлена 07 сентября 2021, 21:12
Андрей Таран

У "слуг" много претензий к министру обороны.

С началом нового политического сезона в украинском парламенте начались обсуждения новых отставок в Кабинете министров, а в "Слуге народа" прогнозируют, что первым должности лишится министр обороны Андрей Таран.

Об этом "Телеграфу" рассказали нардепы правящей партии на условиях анонимности.

В "СН", например, недовольны тем, что Таран не отчитывается перед Верховной Радой и игнорирует заседания оборонного комитета.

Кроме того, депутаты имеют претензии к тому, что он не может имплементировать в украинскую армию стандарты НАТО и уже год, как не предоставил стратегию реформирования вооруженных сил.

"У него советское представление об этом", — сказал "Телеграфу" один из нардепов.

Вместе с тем пока никакой информации о том, кого готовят на замену Тарану у парламентариев нет, поскольку подбор кандидатур происходит в Офисе президента, который подобный список еще не предоставил.

Ранее и другие нардепы называли имя Тарана, как основного претендента "на вылет". Среди них Алексей Устенко и Николай Тищенко.

Как сообщал "Телеграф", среди кандидатов на отставку также фигурируют имена министра социальной политики Марины Лазебной и министра по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского.

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