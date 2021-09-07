Источник рассказал, кого из министров точно уволят в ближайшие недели
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У "слуг" много претензий к министру обороны.
С началом нового политического сезона в украинском парламенте начались обсуждения новых отставок в Кабинете министров, а в "Слуге народа" прогнозируют, что первым должности лишится министр обороны Андрей Таран.
Об этом "Телеграфу" рассказали нардепы правящей партии на условиях анонимности.
В "СН", например, недовольны тем, что Таран не отчитывается перед Верховной Радой и игнорирует заседания оборонного комитета.
Кроме того, депутаты имеют претензии к тому, что он не может имплементировать в украинскую армию стандарты НАТО и уже год, как не предоставил стратегию реформирования вооруженных сил.
"У него советское представление об этом", — сказал "Телеграфу" один из нардепов.
Вместе с тем пока никакой информации о том, кого готовят на замену Тарану у парламентариев нет, поскольку подбор кандидатур происходит в Офисе президента, который подобный список еще не предоставил.
Ранее и другие нардепы называли имя Тарана, как основного претендента "на вылет". Среди них Алексей Устенко и Николай Тищенко.
Как сообщал "Телеграф", среди кандидатов на отставку также фигурируют имена министра социальной политики Марины Лазебной и министра по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского.
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