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Шоумен Скичко боится провала "Слуги народа" на выборах в Черкассах и метит в Кабмин - источник

Автор
Юлия Забелина
Дата публикации
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Автор
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Глава Черкасской ОГА Александр Скичко Новость обновлена 13 октября 2021, 11:44
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко

Как стало известно "Телеграфу", Александр Скичко интересуется портфелем министра экологии

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко метит на пост в Кабинете министров, опасаясь проигрыша кандидата от «Слуги народа» на довыборах по 197 округу в Черкассах. Об этом сообщил источник «Телеграфа» в политической силе и в местном политикуме. 

«Скичко опасается, что кандидат от "Слуги" Виталий Войцеховский не пройдёт на выборах в раду, хотя ради него даже изменили центр округа и перенесли в Золотоношу. Поэтому он досрочно просится в правительство, например, на пост министра экологии, которого будут снимать. Но где Скичко и где экология?», — комментирует источник «Телеграфа». 

На довыборах в Черкассах на 197 округе претендуют на получение депутатского мандата Верховной Рады кроме кандидата от «Слуги народа» также самовыдвиженец и экс-нардеп Владислав Голуб, которого в «СН» называют главным конкурентом Войцеховского.

Кроме этих кандидатов, также на заход в парламент претендуют «свободовец» Андрей Ильенко и кандидат от «Европейской солидарности» Роман Сущенко. Выборы назначены на 31 октября.

Мы обратились с просьбой прокомментировать министерские амбиции к самому Скичко, но глава ОГА на вопрос не ответил. 

Отметим, что Александр Скичко с 2017 года является супругом Елизаветы Юрушевой — дочери известного предприниматели и одного из богатейших украинцев.

Как ранее писал «Телеграф», в ближайшее время из Кабмина уволят минимум трёх министров — экологии, социальной политики и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Также на «выход» рассматривался и министр аграрной политики. Ранее говорилось о планах убрать также министра обороны, но пока в Офисе президента, по словам источников «Телеграфа», от этой идеи отказались.

Теги:
#Черкассы #Кабмин #Александр Скичко #Выборы в Раду
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