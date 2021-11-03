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У віце-прем’єра Любченка відбувається обшук: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Олексій Любченко. Новина оновлена 03 листопада 2021, 12:08
Олексій Любченко.

Обшуки проводять НАБУ та СБУ.

Віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко проводить обшук. Напередодні політик подав у відставку. Обшуки проводять Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Причиною обшуку може бути ухилення від сплати податків та "податкові скрутки". У відомствах не заперечують проведення обшуків. Також зазначається, що обшуки відбуваються і в податковій службі — у центральному апараті та в.о.голови ДПС Євгена Олійникова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Любченко може бути причетний до схем з податками, які покликані приховати бізнес-доходи. Джерела називають навіть конкретні суми — 6 млрд гривень на місяць.

Також серед можливих причин заяви про відставку Любченка називають амбіції політика та його конкуренцію з чинним прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Заміною Любченка на посаді міністра економіки, як писав "Телеграф", може стати Павло Рябінкін, який зараз очолює митну службу або Юлія Свидоренко, яку лобіює Андрій Єрмак, голова Офісу президента.

Теги:
#Служба безпеки України #Національне антикорупційне бюро #Олексій Любченко
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