В Україні не стало міністра економіки, але з'явиться новий віце-прем'єр: подробиці

Міністри подають у відставку другий день поспіль

У Кабінеті міністрів другий день поспіль спостерігаються суттєві кадрові зміни та перестановки, про які раніше повідомляв "Телеграф". У відставку подав перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко, а нардеп Ірина Верещук заявила, що президент Зеленський запропонував їй місце Олексія Резнікова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Перший віцепремʼєр-міністр України — Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", — йдеться у повідомленні.

"Телеграфу" вдалося дізнатися, хто замінить Олексія Любченка на цій посаді. За інформацією джерел, головним претендентом на крісло міністра економіки є Павло Рябікін.

Крім того, підтвердилася інформація нашого видання і з претендентом на посаду віцепрем’єр-міністра України та міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій, з якої 1 листопада звільнився Олексій Резніков. Джерела "Телеграфа" вказували, що місце Резнікова готують для нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук.

Сама Ірина Верещук у вівторок, 2 листопада, цю інформацію підтвердила та заявила, що президент України Володимир Зеленський особисто запропонував їй цю посаду.

Верещук розповіла, що першими кроками на новій посаді буде аудит законопроєктів та законів, "які мають діяти, але чомусь не діють". До слова, голосування за нових міністрів у Верховній Раді має відбутися у четвер, 4 листопада.

Раніше повідомлялося, що заяву про відставку подав ще один віцепремʼєр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.