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Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков подав у відставку (фотофакт)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Олексій Резніков Новина оновлена 01 листопада 2021, 11:17
Олексій Резніков

Текст заяви був досить лаконічним

Віце-прем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій Олексій Резніков йде у відставку. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, Резніков самостійно подав заяву про звільнення за власним бажанням, у якій подякував за довіру.

Інформацію про це віце-прем’єр-міністр підтвердив виданню "РБК-Україна", надавши текст своєї заяви. Виглядає вона досить лаконічно.

Олексій Резніков написав заяву про звільнення
Олексій Резніков написав заяву про звільнення

Додамо, що за словами представника Кабміну, відповідну заяву Олексія Резнікова вже зареєстрували у Апараті Верховної Ради України.

Варто зазначити, що поінформовані джерела "Телеграфа" у фракції "Слуга народу" заявляли про те, що крісло Олексія Резнікова може зайняти Ірина Верещук. А сам Резніков, цілком ймовірно, займе місце міністра оборони України Андрія Тарана.

Раніше повідомлялося, що у Офісі президента і партії влади вже не перший місяць ведуться розмови про кадрові заміни в уряді. "Телеграф" зʼясував, кого з міністрів звільнять вже найближчим часом.

Теги:
#Відставка #Заява #Олексій Резніков #МінТОТ
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