Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков подав у відставку (фотофакт)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 78
Текст заяви був досить лаконічним
Віце-прем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій Олексій Резніков йде у відставку. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, Резніков самостійно подав заяву про звільнення за власним бажанням, у якій подякував за довіру.
Інформацію про це віце-прем’єр-міністр підтвердив виданню "РБК-Україна", надавши текст своєї заяви. Виглядає вона досить лаконічно.
Додамо, що за словами представника Кабміну, відповідну заяву Олексія Резнікова вже зареєстрували у Апараті Верховної Ради України.
Варто зазначити, що поінформовані джерела "Телеграфа" у фракції "Слуга народу" заявляли про те, що крісло Олексія Резнікова може зайняти Ірина Верещук. А сам Резніков, цілком ймовірно, займе місце міністра оборони України Андрія Тарана.
Раніше повідомлялося, що у Офісі президента і партії влади вже не перший місяць ведуться розмови про кадрові заміни в уряді. "Телеграф" зʼясував, кого з міністрів звільнять вже найближчим часом.