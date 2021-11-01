Вице-премьер-министр Алексей Резников подал в отставку (фотофакт)

Текст заявления был достаточно лаконичным

Вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Алексей Резников уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, Резников самостоятельно подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором поблагодарил за доверие.

Информацию об этом вице-премьер-министр подтвердил "РБК-Украина", предоставив текст своего заявления. Выглядит оно достаточно лаконично.

Алексей Резников написал заявление об увольнении

По словам представителя Кабмина, соответствующее заявление Алексея Резникова уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады Украины.

Следует отметить, что информированные источники "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" заявляли о том, что кресло Алексея Резникова может занять Ирина Верещук. А сам Резников, по всей вероятности, займет место министра обороны Украины Андрея Тарана.

Ранее сообщалось, что в офисе президента и партии власти уже не первый месяц ведутся разговоры о кадровых заменах в правительстве. "Телеграф" выяснил, кого из министров уволят уже в ближайшее время.