Пара офіційно оформила свій союз, а святкування вирішила перенести на невизначений термін.

Сьогодні, 25 липня, віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков одружився з телеведучою Юлією Зорій.

Пара лише офіційно оформила свій союз, а святкування вирішила перенести на невизначений термін у зв’язку з ситуацією у світі, і Україні зокрема.

«Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску «Каланчак» на адміністративній межі Криму з Херсонською областю. Саме там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, аби показати, що будь-який українець може зробити те саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це, дійсно, зручно, доступно і головне – безпечно», – зазначив Резніков.

Як повідомляється, дату розпису Юлія та Олексій також переносили через карантинні обмеження. Церемонія мала відбутися ще на початку червня.

«Безпека для нас на першому місці. Карантин не вплинув на наші стосунки, навпаки, зміцнив їх ще більше. Ми багато чого зрозуміли разом, переосмислили, переоцінили. І те, що дата розпису змістилася, нас не засмутило, бо це звичайна формальність», – розповіла Юлія Зорій.

На розписі були присутні лише свідки, брат Олексія, сестра Юлії та двоє зіркових гостей.