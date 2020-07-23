Екс-"віагра" Анна Седокова знову зібралась під вінець

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11:01 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Баскетболіст Яніс Тімма зробив Анні пропозицію.

Ось уже близько року триває роман Анни Сєдокової і баскетболіста Яніса Тімми. І ось сьогодні стало відомо, що незабаром може відбутися весілля цієї пари.

Про це сама Сєдокова радісно повідомила в Instagram.

«Мені здається «до тебе» не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжня любов. Тепер я знаю точно, що означає любити більше за життя, любити, незважаючи ні на що. Ми пройшли через багато що, наш досвід і наші помилки кожен день дають нам можливість цінувати навіть секунду один з одним, кожну дрібницю, кожен дотик. Але сьогодні є ти і я, і є наше дивовижне сьогодення і майбутнє. Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе, тільки для тебе, кращим другом і партнером, кращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність. І я сказала тобі «так». Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всьому Всесвіті!», - зізналася 37-річна співачка.

 
 
 
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Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma #явсегдарядом

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Зазначимо, що 28-річний Яніс і 37-річна співачка почали зустрічатися, коли Тімма ще був одружений.

Що відомо про особисте життя Седокової:

Перший чоловік (з 23 червня 2004 року по початок 2006 року) - білоруський футболіст, капітан київського «Динамо», Валентин Белькевич (1973-2014). Дочка Аліна Белькевич (нар. 8 грудня 2004).

Другий чоловік (12 лютого 2011 - лютий 2013) - бізнесмен Максим Валентинович Чернявський (нар. 30 серпня 1986). Дочка Моніка Чернявська (нар. 19 липня (за іншими даними 24 липня 2011) народилася в Седарс-Синайському медичному центрі (США, Каліфорнія).

Зустрічалася (з червня 2014 по червень 2015 і з грудня 2015 по 26 травня 2016) з танцюристом Сергієм Гуманом.

8 квітня 2017 роки народила сина Гектора. Батьком дитини є бізнесмен Артем Комаров, з яким Седокова розлучилася незабаром після пологів.

Влітку 2019 стало відомо про зв'язок Седокової з латвійським баскетболістом «Хімок» Янісом Тіммою.

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Седокова, Виагра, Янис Тимма.

Автор:

Телеграф
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