В Украине не стало министра экономики, но появится новый вице-премьер: подробности

Министры подают в отставку второй день подряд

В Кабинете министров второй день подряд наблюдаются существенные кадровые изменения и перестановки, о которых ранее сообщал "Телеграф". В отставку подал первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, а нардеп Ирина Верещук заявила, что президент Зеленский предложил ей место Алексея Резникова.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Телеграфу удалось узнать, кто заменит Алексея Любченко на этом посту. По информации источников, главным претендентом на кресло министра экономики является Павел Рябикин.

Кроме того, подтвердилась информация нашего издания и с претендентом на должность вице-премьер-министра Украины и министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий, с которой 1 ноября уволился Алексей Резников. Источники "Телеграфа" указывали, что место Резникова готовят для нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Сама Ирина Верещук во вторник, 2 ноября, эту информацию подтвердила и заявила, что президент Украины Владимир Зеленский лично предложил ей этот пост.

Верещук рассказала, что первыми шагами в новой должности будет аудит законопроектов и законов, "которые должны действовать, но почему-то не действуют". К слову, голосование за новых министров в Верховной Раде должно состояться в четверг, 4 ноября.

Ранее сообщалось, что заявление об отставке подал еще один вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.