Укр

Кабмин лишился еще одного вице-премьер-министра: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Олег Уруский больше не вице-премьер Новость обновлена 01 ноября 2021, 13:35
Олег Уруский больше не вице-премьер

Уруский подал заявление об отставке по собственному желанию

В понедельник, 1 ноября, заявление об отставке подал еще один вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, о возможном уходе которого "Телеграф" предупреждал накануне.

О заявлении по собственному желанию сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграмм-канале. 

"Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", — пишет Мельничук.

Известно, что должность Уруского теперь займет действующий глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

Как рассказали ранее источники "Телеграфа", по состоянию на сейчас готовятся замены министра обороны Андрея Тарана и первого вице-премьер министра и министра экономики Алексея Любченко. Однако их заявления в Раду ещё не поступили. Пока же о своей отставке открыто заявил министр экологии Роман Абрамовский.

Теги:
#Отставка #Министр #Олег Уруский #Тарас Мельничук
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