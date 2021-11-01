Кабмін втратив ще одного віце-прем’єр-міністра: що відомо

Уруський подав заяву про відставку за власним бажанням

У понеділок, 1 листопада, заяву про відставку подав ще один віце-прем’єр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, про можливе звільнення якого "Телеграф" попереджав напередодні.

Про заяву за власним бажанням повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.

"Віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", — пише Мельничук.

Відомо, що посаду Уруського тепер обійме чинний голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

Як розповіли раніше джерела "Телеграфа", станом на сьогодні готуються заміни міністра оборони Андрія Тарана та першого віце-прем’єр міністра та міністра економіки Олексія Любченка. Проте їхні заяви до Ради ще не надійшли. Поки що про свою відставку відкрито заявив міністр екології Роман Абрамовський.