Уклонение от уплаты налогов и "скрутки": что известно об подавшем в отставку Любченко

Алексею Любченко уже подыскивают преемника.

Недавно подавший в отставку вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, в доме которого проводят обыск Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро, может быть связан с уклонением от уплаты налогов.

Как рассказали "Телеграфу" источники в партии "Слуга народа", так называемые "скрутки"- схемы ухода бизнеса от уплаты налогов достигают 6 миллиардов гривен в месяц. При этом Любченко "на горячем" не ловили, но это его зона ответственности.

По словам инсайдера, Любченко с поста уходить не хотел, но ему позвонил лидер фракции партии в Верховной Раде Давид Арахамия и спустя несколько часов после звонка Любченко написал заявление. Как утверждает источник, Арахамия напомнил Любченко про то, как увольняли бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Как ранее писал "Телеграф" Любченко в партии "Слуга народа" и в Офисе президента уже недовольны некоторое время. Также есть несколько вероятных кандидатов, которые могут заменить Любченко на посту министра экономики — наиболее перспективным выглядит Юлия Свириденко, ранее занимавшаяся экономическими вопросами в Офисе президента. Ее кандидатуру накануне утвердила партия "СН".