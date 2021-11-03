Любченко вирішили "виховати": "Телеграф" дізнався, за що насправді звільнили міністра

У "СН" кажуть, що прямого зв’язку Любченко зі схемою щодо несплати податків немає.

У середу до першого віцепремʼєр-міністра економіки Олексія Любченка та виконувача обов’язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова прийшли з обшуками представники НАБУ та СБУ. Причиною слідчих дій, за інформацією "Телеграфа", стали факти можливих зловживань владою та несплати податків. Крім того, метою обшуків стало бажання "повиховувати" зазначених чиновників, наголосили кілька співрозмовників у "Слузі Народу".

"Любченко єдиний, хто почав активно чинити опір своєму звільненню, він підключив Федерацію роботодавців, яка виступила на його підтримку, він шукав контакт з депутатами. "Павлюківці" (депутати в «Слузі Народу», афілійовані з бізнесменом Іллею Павлюком, — ред.) опиратися і говорити, що не підтримуватимуть наші рішення, — каже на умовах анонімності депутат із "Слуги народу". — А що роблять у "Слузі" з неслухняними? Виховують. Точніше, намагаються. Хоча з «павлюківцями» вже поговорили у ОП і вони проголосували як слід", — коментує співрозмовник із представників монобільшості.

Крім того, у партії зазначають, що є питання щодо так званих «скруток».

"Є факти схем з багатомільярдної несплати податків. Прямого зв’язку з Любченком немає, але ОП пригальмував питання призначення Олійникова головою ДПС", — додає інше джерело.

У середу Верховна Рада 320-ма голосами відправила Любченка у відставку. Як раніше писав «Телеграф», на його місце претендує заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.