Ухилення від сплати податків і "скрутки": що відомо про Любченка, який подав у відставку

Олексію Любченку вже підшукують наступника.

Віце-прем’єр-міністр, який нещодавно подав у відставку — міністр економіки Олексій Любченко, в будинку якого проводять обшук Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро, може бути пов’язаний з ухиленням від сплати податків.

Як розповіли "Телеграфу" джерела в партії "Слуга народу", так звані "скрутки" — схеми уникнення бізнесу від сплати податків досягають 6 мільярдів гривень на місяць. При цьому Любченка "на гарячому" не ловили, але це його зона відповідальності.

За словами інсайдера, Любченко з посади йти не хотів, але йому зателефонував лідер фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія і за кілька годин після дзвінка Любченко написав заяву. Як стверджує джерело, Арахамія нагадав Любченку про те, як звільняли колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як раніше писав "Телеграф" Любченком в партії "Слуга народу" і в Офісі президента вже незадоволені деякий час. Також є кілька ймовірних кандидатів, які можуть замінити Любченка на посаді міністра економіки — найперспективніше виглядає Юлія Свириденко, яка раніше займалася економічними питаннями в Офісі президента. Її кандидатуру напередодні затвердила партія "СН".