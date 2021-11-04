Укр

"Желание доминировать": психолог оценил жест Лероса с трибуны Рады

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Подобный жест издавна является альтернативой, когда другие способы коммуницировать провалены Новость обновлена 04 ноября 2021, 16:24
Подобный жест издавна является альтернативой, когда другие способы коммуницировать провалены

По словам специалиста, для ответа обидчику средний палец использовали еще древние римляне

Заседание Верховной Рады 4 ноября явно запомнится многим украинцам. И не потому, что изменилось сразу несколько министров, а потому что нардеп Гео Лерос отличился демонстрацией среднего пальца в адрес президента Владимира Зеленского.

Этот кейс решил проанализировать психолог, консультант в сфере психического здоровья и наркополитики Артем Осипян, сообщает "Телеграф".

Как объяснил специалист, средний палец (в простонародье "фак") издавна является символом эрегированного пениса.

"Демонстрация эрегированных гениталий у млекопитающих была (и до сих пор есть у некоторых приматов) демонстрацией власти. Сексуальная энергия и желание доминировать заложены в этот жест", — отметил психолог.

Сейчас же, по словам Осипяна, такой вариант "коммуникации" используется в тех ситуациях, когда любых других альтернатив уже нет. Также демонстрация среднего пальца специалисты считают вариантом снять напряжение.

"Одним словом, очередной интересный кейс коммуникации в нашем парламенте", — резюмировал Артем Осипян.

Интересно, что обижающим противника жестом "фак" был еще во времена древних греков и римлян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Гео Лерос предлагал наградить Владимира Зеленского "Оскаром" — за якобы инсценировку нападения на Сергея Шефира.

Теги:
#Президент Украины #Психолог #Нардеп #Владимир Зеленский #Гео Лерос
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