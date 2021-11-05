Укр

"Без штанов на рояле не играл, как Зеленский": сеть вспыхнула после среднего пальца для президента в Раде

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Гео Лерос показывает средний палец Новость обновлена 05 ноября 2021, 07:36
Гео Лерос показывает средний палец

Неприличный жест Лерос показал с трибуны.

Украинцы по-разному отреагировали жест Гео Лероса в отношении президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Напомним, в Верховной Раде в четверг президенту продемонстрировали средний палец

"Телеграф" провел опрос, что думают украинцы про поступок Лероса. 

Варианты ответа в опросе
Варианты ответа в опросе

Среди более чем 600 голосов, большинство отданы за то, что Зе!команда заслужила такой оценки. Это 550 одобрительных реакций. Возмутительным поступок Лероса сочли только 67 человек. 33 человека отдали свой голос за вариант "сами таких выбрали".

В комментариях президенту припомнили несколько эпизодов из его прошлого, в частности — игру на рояле без штанов.

Напомним, такое выступление было еще в 2016 году. Также сказали, что хоть у одного "в верховной зраде есть яйца" и вспомнили предыдущего президента Украины.

Комментарии пользователей к опросу
Комментарии пользователей к опросу

Часть пользователей Лероса осудили и назвали "дуралеем". Они отметили не сам поступок, а то, что он влияет на имидж Украины. 

Сообщения, осуждающие Лероса
Сообщения, осуждающие Лероса

Ранее "Телеграф" писал, что жест Лероса оценили психологи — высказались варианты снижения напряжения и демонстрации доминации.

Теги:
#Верховная Рада #Опрос #Гео Лерос
Гео Лерос показывает средний палец
Украина
"Без штанов на рояле не играл, как Зеленский": сеть вспыхнула после среднего пальца для президента в Раде
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