Зеленський підписав закон про деолігархізацію

Президент підписав закон про олігархів, він відправлений на публікацію

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон № 1780-ІХ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)", також відомий як закон про деолігархізацію.

Про це повідомляє у п’ятницю, 5 листопада, пресслужба Офісу президента.

"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють на користь своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", — сказав із цього приводу Зеленський.

У пресслужбі пишуть, що цей закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.

Встановлюються чіткі критерії визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їх представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьома з наступних ознак:

бере участь у політичному житті; значно впливає на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року підтримує чи посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Читайте також: Категорія Політика У Зеленського з’явився новий козир, але реальної деолігархізації не буде Експерти розходяться в думках щодо впливу прийнятого закону про олігархів на останніх, проте сходяться на думках, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи в цілому.

Зеленський заявив, що ухваленню цього закону чинили опір десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

"Опір був. Далі буде ще більше опору тим, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанта, окрім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – сказав він.

У пресслужбі зазначили, що документ відправлений на офіційне опублікування.

Як повідомлялося, закон про олігархів було розблоковано у Раді 3 листопада.

4 листопада спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і закон відправили на підпис президенту.

Водночас опитані "Телеграфом" експерти розходяться в оцінках щодо впливу цього закону на олігархів, однак сходяться на думці, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи в цілому.