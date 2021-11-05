Закон про олігархів відправили на стіл Зеленському

Список олігархів буде формувати РНБО

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про олігархів №5599, який 3 листопада розблокували у парламенті. Тепер документ відправили на підпис президенту України Володимир Зеленський.

Про це свідчить відповідна позначка на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 3 листопада парламентарі усунули суперечності й неузгодженості у законопроєкті про олігархів — рішення підтримали 252 народних депутати. А вже 4 листопада його підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Стефанчук підписав закон про деолігархізацію

Варто зазначити, що громадян у список олігархів буде вносити Рада національної безпеки та оборони. Вона ж займатиметься і веденням реєстру, як і наполягали в Офісі президента.

Олігархів визначатимуть за кількома критеріями:

участь у політичному житті;

вплив на ЗМІ;

контроль або володіння монополією;

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5599 про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в ексклюзивному коментарі експерти розійшлися у думках щодо впливу прийнятого закону про олігархів на них, однак зійшлися, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.