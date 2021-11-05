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Закон про олігархів відправили на стіл Зеленському

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Руслан Стефанчук і Володимир Зеленський Новина оновлена 05 листопада 2021, 11:49
Руслан Стефанчук і Володимир Зеленський

Список олігархів буде формувати РНБО

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про олігархів №5599, який 3 листопада розблокували у парламенті. Тепер документ відправили на підпис президенту України Володимир Зеленський.

Про це свідчить відповідна позначка на сайті Верховної Ради. 

Зазначається, що 3 листопада парламентарі усунули суперечності й неузгодженості у законопроєкті про олігархів — рішення підтримали 252 народних депутати. А вже 4 листопада його підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Стефанчук підписав закон про деолігархізацію
Стефанчук підписав закон про деолігархізацію

Варто зазначити, що громадян у список олігархів буде вносити Рада національної безпеки та оборони. Вона ж займатиметься і веденням реєстру, як і наполягали в Офісі президента.

Олігархів визначатимуть за кількома критеріями:

  • участь у політичному житті;
  • вплив на ЗМІ;
  • контроль або володіння монополією;
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5599 про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в ексклюзивному коментарі експерти розійшлися у думках щодо впливу прийнятого закону про олігархів на них, однак зійшлися, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.

Теги:
#Верховна Рада #Володимир Зеленський #Руслан Стефанчук #Закон про олігархів
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