Закон об олигархах отправили на стол Зеленскому

Список олигархов будет формировать СНБО

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект об олигархах №5599, который 3 ноября разблокировали в парламенте. Теперь документ отправили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует соответствующая отметка на сайте Верховной Рады.

Сообщается, что 3 ноября парламентарии устранили противоречия и несогласованности в законопроекте об олигархах — решение поддержали 252 народных депутата. А уже 4 ноября документ подписал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Следует отметить, что граждан в список олигархов будет вносить Совет национальной безопасности и обороны. Он же будет заниматься и ведением реестра, как и настаивали в Офисе президента.

Олигархов будут определять по нескольким критериям:

участие в политической жизни;

влияние на СМИ;

контроль или владение монополией;

наличие активов на сумму около 2,3 млрд. гривен.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в эксклюзивном комментарии эксперты разошлись во мнениях о влиянии принятого закона об олигархах на них, однако сошлись, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.