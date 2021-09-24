У Зеленского появился новый козырь, но реальной деолигархизации не будет

Эксперты расходятся во мнении касательно влияния принятого закона об олигархах на них, однако сходятся во мнении, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада приняла законопроект №5599 об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.

В поддержку так называемого "закона о деолигархизации" высказались 279 депутатов: 229 из фракции "Слуга народа", 18 из депутатской группы "За майбутне", 15 из группы "Довира", 11 из фракции "Голос", а также 6 внефракционных. Ни одного голоса не дали "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" итого голосования и перспективы данного законопроекта, если он станет законом.

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что принятие законопроекта №5599 возвращает Украину во времена принятия диктаторских законов при правлении Януковича.

"С того времени прошло более 7 лет, а ситуация, как видим, вернулась на круги своя. Драматическая процедура принятия данного законопроекта, когда были нарушены все процессуальные процедуры, были отклонены все правки, когда закон приняли по упрощенной процедуре, без учета мнения оппозиции, – по сути, зеркально повторяет всё то, что происходило в украинском парламенте в последние месяцы нахождения у власти режима Януковича", – говорит Тарас Березовец.

По его мнению, данный законопроект имеет все шансы получить негативные оценки со стороны Венецианской комиссии. Он также считает, что документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд Украины, поскольку, по мнению экспертов-конституционалистов, нарушает, как минимум 8 статей Основного закона.

"Как будет применяться "закон об олигархах", уже понятно. Поскольку список олигархов будет формировать лично президент Зеленский вместе с СНБО, туда попадут, как это не парадоксально как многие прямые спонсоры Зеленского – Ахметов, Коломойский, так и явные оппоненты режима. Голосование за законопроект всех крупнейших олигархических групп (в частности, его поддержка группами Коломойского, Веревского, Ахметова) говорит о том, что они не видят для себя серьезной угрозы в его принятии. То есть, он будет направлен, прежде всего, против оппонентов действующего режима", – отмечает эксперт.

Тарас Березовец признался, что его удивила поддержка законопроекта со стороны группы "Справедливость" из "Голоса". Это, по его мнению, был, наверное, главный сюрприз.

"Похоже, власти было важно втянуть часть депутатов из либеральной оппозиции, чтобы продемонстрировать, в первую очередь Западу, что это решение не являет исключительно волей президента и его монобольшинства, – поясняет эксперт.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что вокруг законопроекта об олигархах пиарились все.

"Власть показывала свою якобы борьбу с олигархами. Оппоненты демонстрировали свое якобы желание действовать в рамках регламента, норм законодательства и так далее. Каждый, в общем, пытался показать, что он – самый-самый. Создавая лишь видимость. Как наши политики всегда и делают", – отмечает Александр Охрименко.

По его словам, у нас есть шикарное антимонопольное законодательство. Практически как в США. Есть Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который, собственно, должен заниматься монополистами. Нет лишь реальных дел от него.

"Как политики делают вид, что заботятся о народе, а сами протаскивают нужные не государству Украина, а конкретно им и их заказчикам законы, так и в АМКУ делают вид, что борются с монополистами. Закрывая глаза на многое. Точно не за бесплатно, – говорит Александр Охрименко. – То же будет и здесь. Олигархами назовут людей, которые не будут угодны власти. При этом откровенных олигархов назовут успешными бизнесменами. Я не верю, что в реестре олигархов окажутся Коломойский, Ахметов, даже Порошенко. Хоть все мы прекрасно понимаем, что они – олигархи. Но все как-то договорятся (если уже не договорились) с Офисом президента. А вот Медведчук в реестре точно будет. Думаю, многие будут в шоке, увидев первый список "олигархов". И не потому, что их там будут фамилии, которые у всех на слуху. А как раз таки из-за их отсутствия".

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Сразу после странного покушения на Сергея Шефира я говорил, что теперь-то "антиолигархический" закон пройдет через Раду, как пуля через ствол, смазанный ружейным маслом. Но от принятия этого закона олигархи пострадают не больше, чем Шефир от покушения на него. То есть, отделаются разной степенью испуга".

По словам аналитика, дело в том, что закон предполагает борьбу не против системы, порождающей олигархат, а против конкретных олигархов за счет внесения их в некий реестр, ограничивающий их легальные права.

"А нелегальные права влиять на политику и экономику страны у них по-прежнему остаются. При этом, вместо олигархов, попавших в реестр, просто появятся новые, которые купят у власти индульгенцию в реестр не попадать, – уверен Александр Кочетков. – Грубо говоря, числиться в олигархов для них станет несколько дороже, чем до сих пор. В общем, очередная имитация для пиара, но не для решения насущной проблемы".

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко прогнозирует, что вряд ли что-то помешает законопроекту дойти до логичного завершения – подписи у президента.

"Сначала документ проходит технико-юридические правки. А там была упрощенная процедура принятия, так что проблем не будет. Потом дело за подписи спикера. Вряд ли Разумков будет ставить палки в колеса, несмотря на его особую позицию, в том числе касательно деолигархического законопроекта. Возможно, депутаты, выступавшие против, зарегистрируют постановление за отмену результатов голосование. Но это тоже чисто технический момент, нужно количества голосов они не наберут. Ну, а после подписи спикера, документ отправляется на подпись к президенту. Учитывая, как боролся за него Зеленский, подпишет обязательно", – уверен эксперт.

По его словам, с политический точки зрения интересно будет посмотреть, как команда президента будет использовать этот законопроект.

"Начиная с того, что в медиа будет появляться информация о том, что кто-то из чиновников позвонил олигарху или его окружению — и это не задекларировал (а №5599 это предполагает). Заканчивая возможностью подвязывания этих людей под попадание в реестр. Но реестр в любом случае придется сформировать. И фамилии, которые на слуху, должны туда попасть", – считает Богдан Бондаренко.

При этом он признался, что не видит от этого законопроекта возможности реальной деолигархизации, существенного снижения влияния большого капитала на политику.

"Но как политический инструмент для борьбы — это отличное подспорье для президента. И уверен, что в этом ракурсе его точно будут использовать", – констатирует эксперт.

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов считает, что принятый законопроект никоим образом не вредит олигархам.

"Все вещи, прописанные там, чисто декларативные. По факту, никто им не запрещает переписывать, перепродавать имущество. Основная цель – этого законопроекта популизм. Есть запрос на справедливость, на борьбу с олигархами. Но никакой справедливости этот закон, так расхваливаемый Зеленским и Ко, не принесет", – уверен эксперт.

Кирилл Молчанов считает, что главная цель принятия "деолигархического закона" – борьба с оппонентами.

"Очевидно, что в реестр олигархов, да еще и при условии, что составлять его будет ручной для Офиса президента СНБО, попадут Порошенко и Медведчук", – поясняет он.

Ранее "Телеграф" писал, что конфликт вокруг проекта закона об олигархах вызвал раскол в "президентской команде" – у фракции "Слуга народа" со спикером ВР Дмитрием Разумковым.