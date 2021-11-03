Укр

В Раде дали "зеленый свет" закону об олигархах и решили, кто их "вычислит"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
51
252 нардепа выступили за принятие закона об олигархах Новость обновлена 03 ноября 2021, 14:10
252 нардепа выступили за принятие закона об олигархах

Определять олигархов будет СНБО

В среду, 3 ноября, Верховная Рада разблокировала закон об олигархах, убрав из его текста все взаимоисключающие правки. Теперь определять, кто олигарх, а кто нет, будет исключительно СНБО. Ожидается, что после того, как законопроект №5599 подпишет спикер парламента Руслан Стефанчук, документ попадет на подпись к президенту Владимиру Зеленскому, что по процедуре принятия станет финальным этапом.

Судя по прямой трансляции на Youtube, решение подержали 252 народных депутата, которые голосовали так:

  • "Слуга народа" — 219 голосов "за";
  • "За майбутнє" — 12;
  • "Доверие" — 15;
  • внефракционные — 6.

Остальные нардепы, в основном, воздержались от голосования и лишь единицы выступили против.

Голосование за закон об олигархах
Голосование за закон об олигархах

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.

Ранее "Телеграф" сообщал в эксклюзивном материале, что эксперты расходятся во мнении касательно влияния принятого закона об олигархах на них, однако сходятся во мнении, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.

Теги:
#СНБО #Олигархи #Руслан Стефанчук #Закон об олигархах
На протесте многие участники - без масок
Киев
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19