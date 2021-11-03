В Раде дали "зеленый свет" закону об олигархах и решили, кто их "вычислит"

Определять олигархов будет СНБО

В среду, 3 ноября, Верховная Рада разблокировала закон об олигархах, убрав из его текста все взаимоисключающие правки. Теперь определять, кто олигарх, а кто нет, будет исключительно СНБО. Ожидается, что после того, как законопроект №5599 подпишет спикер парламента Руслан Стефанчук, документ попадет на подпись к президенту Владимиру Зеленскому, что по процедуре принятия станет финальным этапом.

Судя по прямой трансляции на Youtube, решение подержали 252 народных депутата, которые голосовали так:

"Слуга народа" — 219 голосов "за";

"За майбутнє" — 12;

"Доверие" — 15;

внефракционные — 6.

Остальные нардепы, в основном, воздержались от голосования и лишь единицы выступили против.

Голосование за закон об олигархах

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.

Ранее "Телеграф" сообщал в эксклюзивном материале, что эксперты расходятся во мнении касательно влияния принятого закона об олигархах на них, однако сходятся во мнении, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.