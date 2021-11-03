У Раді дали "зелене світло" закону про олігархів і вирішили, хто їх "вичислить"

Визначатиме олігархів в Україні РНБО

У середу, 3 листопада, Верховна Рада розблокувала закон про олігархів, прибравши з його тексту всі спірні виправлення. Тепер визначатиме, хто олігарх, а хто ні, буде виключно РНБО. Очікується, що після того, як законопроект №5599 підпише речник парламенту Руслан Стефанчук, документ потрапить на підпис до президента Володимира Зеленського, що за процедурою ухвалення стане фінальним етапом.

Судячи з прямої трансляції на Youtube, рішення підтримали 252 народних депутати, які голосували так:

"Слуга народу" — 219 голосів "за";

"За майбутнє" — 12;

"Довіра" — 15;

позафракційні — 6.

Інші нардепи, переважно, утрималися від голосування і лише одиниці виступили проти.

Голосування за закон про олігархів

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект №5599 про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

Раніше "Телеграф" повідомляв в ексклюзивному матеріалі, що експерти розходяться в думці щодо впливу прийнятого закону про олігархів на них, однак сходяться, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.