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У Раді дали "зелене світло" закону про олігархів і вирішили, хто їх "вичислить"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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252 нардепи виступили за ухвалення закону про олігархів Новина оновлена 03 листопада 2021, 14:10
252 нардепи виступили за ухвалення закону про олігархів

Визначатиме олігархів в Україні РНБО

У середу, 3 листопада, Верховна Рада розблокувала закон про олігархів, прибравши з його тексту всі спірні виправлення. Тепер визначатиме, хто олігарх, а хто ні, буде виключно РНБО. Очікується, що після того, як законопроект №5599 підпише речник парламенту Руслан Стефанчук, документ потрапить на підпис до президента Володимира Зеленського, що за процедурою ухвалення стане фінальним етапом.

Судячи з прямої трансляції на Youtube, рішення підтримали 252 народних депутати, які голосували так:

  • "Слуга народу" — 219 голосів "за";
  • "За майбутнє" — 12;
  • "Довіра" — 15;
  • позафракційні — 6.

Інші нардепи, переважно, утрималися від голосування і лише одиниці виступили проти.

Голосування за закон про олігархів
Голосування за закон про олігархів

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект №5599 про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

Раніше "Телеграф" повідомляв в ексклюзивному матеріалі, що експерти розходяться в думці щодо впливу прийнятого закону про олігархів на них, однак сходяться, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.

Теги:
#РНБО #Олігархи #Руслан Стефанчук #Закон про олігархів
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