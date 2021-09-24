У Зеленського з’явився новий козир, але реальної деолігархізації не буде

Експерти розходяться в думках щодо впливу прийнятого закону про олігархів на останніх, проте сходяться на думках, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи в цілому.

У четвер, 23 вересня, Верховна Рада прийняла законопроект №5599 про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

На підтримку так званого "закону про деолігархізацію" висловилися 279 депутатів: 229 з фракції "Слуга народу", 18 з депутатської групи "За майбутнє", 15 з групи "Довіра", 11 з фракції "Голос", а також 6 позафракційних. Жодного голосу не дали "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Експерти проаналізували для "Телеграфа" голосування в цілому і перспективи даного законопроекту, якщо він стане законом.

Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець вважає, що прийняття законопроекту №5599 повертає Україну в часи прийняття диктаторських законів при правлінні Януковича.

"З того часу пройшло більше 7 років, а ситуація, як бачимо, повернулася на круги своя. Драматична процедура прийняття даного законопроекту, коли були порушені всі процесуальні процедури, були відхилені всі правки, коли закон прийняли за спрощеною процедурою, без врахування думки опозиції, — по суті, дзеркально повторює все те, що відбувалося в українському парламенті в останні місяці перебування при владі режиму Януковича", — говорить Тарас Березовець.

На його думку, даний законопроект має всі шанси отримати негативні оцінки з боку Венеціанської комісії. Він також вважає, що документ буде направлений на розгляд до Конституційного суду України, оскільки, на думку експертів-конституціоналістів, порушує, як мінімум 8 статей Основного закону.

"Як буде застосовуватися "закон про олігархів", вже зрозуміло. Оскільки список олігархів буде формувати особисто президент Зеленський разом з РНБО, туди потраплять, як це не парадоксально як багато хто з прямих спонсорів Зеленського — Ахметов, Коломойський, так і явні опоненти режиму. Голосування за законопроект всіх найбільших олігархічних груп (зокрема, його підтримка групами Коломойського, Веревського, Ахметова) говорить про те, що вони не бачать для себе серйозної загрози в його прийнятті. Тобто, він буде направлений, перш за все, проти опонентів чинного режиму", — зазначає експерт.

Тарас Березовець зізнався, що його здивувала підтримка законопроекту з боку групи "Справедливість" з "Голосу". Це, на його думку, був, напевно, головний сюрприз.

"Схоже, владі було важливо втягнути частину депутатів з ліберальної опозиції, щоб продемонструвати, в першу чергу Заходу, що це рішення не являє собою виключно волею президента і його монобольшості, — пояснює експерт.

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко вважає, що навколо законопроекту про олігархів піарилися всі.

"Влада показувала свою нібито боротьбу з олігархами. Опоненти демонстрували своє нібито бажання діяти в рамках Регламенту, норм законодавства і так далі. Кожен, загалом, намагався показати, що він — самий-самий. Створюючи лише видимість. Як наші політики завжди і роблять", — зазначає Олександр Охріменко.

За його словами, у нас є шикарне антимонопольне законодавство. Практично як у США. Є Антимонопольний комітет України (АМКУ), який, власне, повинен займатися монополістами. Немає лише реальних справ від нього.

"Як політики роблять вигляд, що піклуються про народ, а самі протягують потрібні не державі Україна, а конкретно їм і їх замовникам закони, так і в АМКУ вдають, що борються з монополістами. Закриваючи очі на багато що. Точно не за безкоштовно, — говорить Олександр Охрименко. — Те ж буде і тут. Олігархами назвуть людей, які не будуть бажані владі. При цьому відвертих олігархів назвуть успішними бізнесменами. Я не вірю, що в реєстрі олігархів виявляться Коломойський, Ахметов, навіть Порошенко. Хоч всі ми прекрасно розуміємо, що вони — олігархи. Але всі якось домовляться (якщо вже не домовилися) з Офісом президента. А ось Медведчук в реєстрі точно буде. Думаю, багато хто буде в шоці, побачивши перший список "олігархів". І не тому, що там будуть прізвища, які у всіх на слуху. А якраз таки через їх відсутність".

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначає: "Відразу після дивного замаху на Сергія Шефіра я говорив, що тепер-то "антиолігархічний" закон пройде через Раду, як куля через ствол, змащений зброярним маслом. Але від прийняття цього закону олігархи постраждають не більше, ніж Шефір від замаху на нього. Тобто, відбудуться різним ступенем переляку".

За словами аналітика, справа в тому, що закон передбачає боротьбу не проти системи, що породжує олігархат, а проти конкретних олігархів за рахунок внесення їх в якийсь реєстр, що обмежує їх легальні права.

"А нелегальні права впливати на політику і економіку країни у них як і раніше залишаються. При цьому замість олігархів, які потрапили до реєстру, просто з’являться нові, які куплять у влади індульгенцію до реєстру не потрапляти, — впевнений Олександр Кочетков. — Грубо кажучи, значитися в олігархах для них стане трохи дорожче, ніж досі. Загалом, чергова імітація для піару, але не для вирішення нагальної проблеми".

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко прогнозує, що навряд чи щось завадить законопроекту дійти до логічного завершення — підписі у президента.

"Спочатку документ проходить техніко-юридичні правки. А там була спрощена процедура прийняття, так що проблем не буде. Потім справа за підписом спікера. Навряд чи Разумков ставитиме палиці в колеса, не дивлячись на його особливу позицію, в тому числі щодо деолігархічного законопроекту. Можливо, депутати, які виступали проти, зареєструють постанову за скасування результатів голосування. Але це теж чисто технічний момент, потрібної кількості голосів вони не наберуть. Ну, а після підпису спікера, документ відправляється на підпис до президента. З огляду на те, як боровся за нього Зеленський, підпише обов’язково", — упевнений експерт.

За його словами, з політичної точки зору цікаво буде подивитися, як команда президента буде використовувати цей законопроект.

"Починаючи з того, що в медіа буде з’являтися інформація про те, що хтось із чиновників подзвонив олігархові або його оточенню — і це не задекларував (а №5599 це передбачає). Закінчуючи можливістю підв’язування цих людей під потрапляння до реєстру. Але реєстр в будь-якому випадку доведеться сформувати. І прізвища, які на слуху, повинні туди потрапити", — вважає Богдан Бондаренко.

При цьому він зізнався, що не бачить від цього законопроекту можливості реальної деолігархізації, істотного зниження впливу великого капіталу на політику.

"Але як політичний інструмент для боротьби — це відмінна підмога для президента. І впевнений, що в цьому ракурсі його точно будуть використовувати", — констатує експерт.

Заступник директора Українського інституту політики Кирило Молчанов вважає, що прийнятий законопроект жодним чином не шкодить олігархам.

"Всі речі, прописані там, чисто декларативні. За фактом, ніхто їм не забороняє переписувати, перепродувати майно. Основна мета цього законопроекту — популізм. Є запит на справедливість, на боротьбу з олігархами. Але ніякої справедливості цей закон, так розхвалюємий Зеленським і Ко, не принесе", — упевнений експерт.

Кирило Молчанов вважає, що головна мета прийняття "деолігархічного закону" — боротьба з опонентами.

"Очевидно, що в реєстр олігархів, та ще й за умови, що складати його буде ручна для Офісу президента РНБО, потраплять Порошенко і Медведчук", — пояснює він.

Раніше "Телеграф" писав, що конфлікт навколо проекту закону про олігархів викликав розкол в "президентській команді" — у фракції "Слуга народу" зі спікером ВР Дмитром Разумковим.