Вакцинированным украинцам будут платить деньги, но потратить их можно не на все

Программа будет запущена в следующем месяце.

Президент Владимир Зеленский, который в последнее время, видимо, внимательно наблюдает за ситуацией с коронавирусом в Украине, принес вакцинированным украинцам хорошие новости.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в его Фейсбук.

По его словам в последнее время в Украине на 13% снизился уровень госпитализаций из-за коронавируса и на 6% снизилось число новых случаев.

"Впервые за три месяца количество людей, выписанных из больниц, превысило количество госпитализированных", — сказал он.

Это все, говорит он, является следствием работы врачей и массовой вакцинации граждан.

Зеленский также рассказал, что государство разрабатывает новые программы поддержки экономики и сфер, которые пострадали во время карантина. В частности он рассказал о программе помощи спортивной и креативной индустрии.

Так каждый, кто получил две дозы вакцины от коронавируса сможет получить через приложение "Дия" 1000 гривен на свой счет. Однако потратить их можно будет не на всё.

Зеленский рассказал, что за эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнесс-клуб, либо билет в театр, кинотеатр, музей, на концерт или в выставочный центр. Также их можно будет потратить на билеты для путешествия внутри Украины.

Сама программа начнет действовать с 19 декабря, а на ее реализацию будет выделено 3 миллиарда гривен.

Кроме того, он отметил, что программа будет действовать не один месяц и позже вакцинированные граждане смогут получить средства не только через "Дию", но и альтернативными способами.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 15 ноября в 17-ти областях и городе Киеве введена "красная зона" по распространению инфекции. Кроме того с 18 ноября в этот список также добавится Винницкая область.